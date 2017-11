POURQUOI ? par René Seror

Je suis de passage à Paris.

Dans les couloirs de l’aéroport, il n’y avait que des tchadors, des burkas et de longues barbes surmontées de crânes rasés.

POURQUOI?

Je hèle un taxi, et c’est un barbu au crâne rasé qui me prend en charge. Son autoradio diffuse des versets du Coran.

POURQUOI?

Internet en général et Face Book en particulier regorge de prêches prononcés par des Imams, en France, en toute liberté.

Les juifs y sont traités de singes, de porcs…

POURQUOI?

Des scènes d’une violence inouïe, sont visibles, libres de toute censure. On y voit des jeunes cagoulés qui caillassent la police.

On y voit des Djihadistes, qui mitraillent des enfants chrétiens ligotés, qui décapitent des hommes, qui tirent à bout portant dans la tête d’un une femme, sous prétexte qu’elle porte un vêtement rouge. Le tout aux hurlements d’Allah ou Akbar.

POURQUOI?

Pourquoi ont-ils le droit de se mouvoir en liberté, de s’exprimer en liberté, de violenter en liberté,

Bien qu’ils n’apportent RIEN à leurs congénères. Alors qu’un personnage public qui doit se rendre en ISRAEL est boycotté. Par exemple Vanessa Paradis.

Alors qu’un acteur connu qui envoie un tweet de Jerusalem se fait remettre à sa place. Sous prétexte que Jerusalem n’est pas en Israël, mais dans un pays qui n’existe pas. Par exemple:

Jean-Claude Vandamme.

Et POURQUOI, un garçon qui porte une kippa se fait-il tabasser?

Et POURQUOI, le porteur d’une Maguen David, ne peut exhiber son bijou en toute liberté.

Au beau milieu de tous ces POURQUOI, il me sera rétorqué que je ne dois pas commettre d’amalgames.

Alors, pas d’amalgames, mais rétablissement de la vérité.

On peut?

Les arabes sont à la tête de 21 pays, tous conquis par la violence.

Les musulmans occupent plus de 50 pays, tous conquis par la violence.

Tout cela ne leur suffit pas. Ils veulent investir le monde et nous renvoyer dans le Moyen Âge.

Tant pis pour les européens qui se laissent déborder. Cela n’aura pas été faute de les prévenir.

En revanche, et ce ne sont pas des mots pour ne rien dire:

ISRAEL restera ISRAEL pour l’éternité.

JERUSALEM sera notre capitale pour l’éternité.

Et ni les pierres, ni les ceintures explosives, ni les couteaux n’ébranleront notre détermination.

Juifs nous sommes.

Et c’est avec fierté que nous resterons JUIFS.

Voilà 3500 ans que nous donnons au monde la possibilité d’avancer.

C’est pour nous un sacerdoce.

Une mission divine.

Nous continuerons, même si souvent, le monde ne le mérite pas.

René SEROR