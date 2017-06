Apres le J’Emmerde d’Eric Zemour, voilà Maintenant le J’Excuse par Gerard Atlan

Apres le J EMMERDE d’Eric Zemour qui veut se hisser au NIVEAU DU J’ACCUSE d’EMILE ZOLA VOICI LE J EXCUSE de Gerard Yaacov sans prétention ni suffisance mais tout simplement pour expliquer à ceux que j’appelle les Juifs » De circonstance » que la rancœur et la haine sont incompatibles avec l’esprit profond du Judaïsme car CEUX LA qui se réclament de notre obédience seulement pour attiser les conflits et apporter en cela de l’eau aux moulins de nos détracteurs; ceux-là même que l’on ne peut même pas appeler » JUIFS de Kippour » mais qui se permettent de s’exprimer publiquement en notre nom à TOUS !! et qui ignorent le sens même du pardon que nous implorons chaque année en Tichri et que donc nous sommes censés éprouver nous-même ou tout-au-moins y tendre.

En réponse donc à CEUX-LA voici mon j’excuse :

J’ EXCUSE

J’excuse nos adversaires ce qui ne m’empêche pas de cautionner ceux qui châtient nos ennemis

J’excuse la couardise des Européens qu’ils croient malgré leur expérience que c’est leur meilleure option qu’ils sont de potentielles victimes à court ou moyen terme

J’excuse parce que je suis trop occupé à gratifier ceux qui nous aiment pour perdre du temps et de l’énergie à Haïr ceux qui veulent notre perte et qu’à l’inverse des philosophes et donneurs de leçons de salons, dont je dois affronter le concret des menaces

.

Question de Survie !!!!!

J’excuse ceux qui n’ont pas compris que le peuple juif contribue de manière significatif et constante au progrès universel et au bien être de l’Humanité, depuis des lustres , parce que le jour , ou il réaliseront qu’un pays qui voit ses juifs partir est voué au déclin, mais, là, il sera trop tard pour eux et surtout pour leur descendants !!!!

J’excuse l’Europe de céder à la loi du nombre car c’est ce qu’elle a toujours fait et que , jusqu’à présent , cela lui à plutôt réussi, Je dis bien jusqu’à présent !!!!!!

J’excuse les Islamo-Gauchistes et Ultra-Droitistes.

les Juifs renégats, Les Soral, les Shlomo Sand, les Faurisson, les Dieudonné, les Charles Enderlin; etc etc ..Parce que leur traîtrise; leur félonie et leur lâcheté sont inhérentes à la nature humaine et que la vraie conscience Juive est basée sur la compréhension de cette nature !!

J’excuse ceux qui cmpris au sein de notre peuple , croyant la défendre sombrent dans le mépris de l’autre.

parce qu’ ils sont sincères et de bonne foi. J excuse le BDS, les médias tendancieux , les terroristes du Hezbollah et du Hamas,

Daesh; et tous les Grands malades manipulés par de plus grand malades qu’ eux parce que c’est le SEUL moyen d’accepter de vivre dans le même monde qu’ eux.

J’excuse Jésus d’avoir enseigner qu’ il faut tendre l’autre joue car l’histoire à venir lui était inconnue.

J’excuse tout cela car être juif c’est , avoir cette capacité et cette intelligence de faire face à l’adversité et sans laquelle nous ne serions plus !!!!

Gérard Yaacov Atlan.