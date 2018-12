Quatre femmes israéliennes soupçonnées d’avoir organisé un stratagème frauduleux aux États-Unis

Selon le FBI, les femmes qui travaillaient pour une société basée en Israël avaient promis aux victimes de leur projet de plusieurs millions de dollars de devenir millionnaires d’ici un an.

Ils ont suivi un scénario pour rassurer les investisseurs: un courtier se vantait de gagner jusqu’à 95% de ses transactions. Les représentants des ventes ont promis à une cliente qu’elle deviendrait millionnaire d’ici un an si elle ne retirait pas son investissement à cinq chiffres.

Les employés de Yukom Communications ont prétendu être originaires d’autres pays, ont menti sur leurs qualifications professionnelles et ont adopté des « noms de scènes », selon les autorités. Ils ont faussement garanti des rendements allant jusqu’à 40%. Et ils n’ont pas dit aux investisseurs que la société traitant leurs transactions « d’options binaires » ne gagnait de l’argent que si ses clients en perdaient, selon le FBI.

Un procès fédéral devait commencer dans le Maryland le 8 janvier pour Lee Elbaz, citoyen israélien et PDG de Yukom, qui fournissait des services de vente et de marketing aux entreprises basées sur Internet sous les marques BinaryBook et BigOption. Mais un juge a accepté le 18 décembre de reporter son procès indéfiniment. La juge a autorisé ses avocats d’un cabinet d’avocats new-yorkais à se retirer du dossier et à être remplacés, affirmant qu’ils n’avaient pas bien préparé le procès.

Elbaz, 37 ans, a été mis en accusation en mars sous trois chefs de fraude par fil et un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil. Elle a été arrêtée en 2017 après avoir voyagé à New York.

Depuis lors, les procureurs fédéraux du Maryland ont porté plainte contre trois autres femmes qui travaillaient pour Yukom. Shira Uzan et Liora Welles ont été accusées plus tôt ce mois-ci de complot en vue de commettre une fraude par fil. La même accusation a été portée en novembre contre un autre défendeur, Lissa Mel.

Welles et Uzan, qui ont tous deux travaillé pour Elbaz en tant que représentants des ventes, ont plaidé coupables des accusations de complot lors d’audiences séparées récemment et devraient être condamnés en mars. Welles et Uzan ont reconnu qu’ils étaient « directement responsables » d’environ 2,4 et 1,8 millions de dollars de pertes d’investisseurs, respectivement, selon les documents déposés par la cour.

Les autorités estiment que le stratagème frauduleux a coûté aux investisseurs des dizaines de millions de dollars. BinaryBook a reçu des dépôts de clients totalisant près de 99 millions USD entre le deuxième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016 et a rapporté un peu moins de 20 millions USD à ses clients au cours de cette période, selon des informations citées dans l’affidavit de l’agent du FBI daté de septembre 2017.

Un courrier électronique a demandé aux représentants commerciaux de BinaryBook de cibler les retraités, les bénéficiaires de la sécurité sociale, les titulaires de pension et les anciens combattants, selon un dossier déposé au tribunal. Dans l’acte d’accusation d’Elbaz, trois victimes étaient des résidents de Gaithersburg, Laurel et Annapolis, dans le Maryland.

Eugene et Penelope Timmons, de Kansas City (Missouri), font également partie des victimes du stratagème. Ils ont investi dans des économies d’épargne-vie pour investir environ 110 000 dollars par l’intermédiaire de BinaryBook sur presque deux ans. Ils ont tout perdu.

«C’était un désastre et une arnaque», a déclaré Eugene Timmons, âgé de 82 ans.

Le couple pensait parler à des courtiers expérimentés à Londres. Penelope Timmons, 72 ans, a déclaré que le site Web de BinaryBook avait initialement créé l’illusion qu’ils gagnaient de l’argent.

« Nous ne pouvions pas sortir notre argent. Tout ce qu’ils ont continué à faire, c’est de nous confier à d’autres personnes », a déclaré Penelope Timmons. « Une fois que vous réalisez que ces personnes vous ont pris, c’est très démoralisant et décourageant. »

Le marché des options binaires opère largement en dehors des États-Unis via des sites Web non réglementés. Ses victimes couvrent le monde entier. Dans les documents judiciaires, les procureurs ont déclaré que le paiement d’une option binaire est généralement lié à « si le prix d’un actif particulier, tel qu’un stock ou une marchandise, monterait au-dessus ou au-dessous d’un montant spécifié ».

« Les investisseurs prédisent effectivement si son prix sera supérieur ou inférieur à un certain montant à une heure précise de la journée. Lorsque cette option » expirera « , le porteur d’options recevra soit un montant d’argent prédéterminé, soit rien du tout », écrivent-ils. .

En 2011, le centre de traitement des plaintes relatives à la criminalité sur Internet du FBI n’a reçu que quatre plaintes de victimes de fraude d’options binaires, faisant état de pertes d’un peu plus de 20 000 dollars. En 2016, cependant, le centre a reçu des centaines de plaintes avec des millions de dollars de pertes déclarées.

« Cela a été un problème mondial », a déclaré le procureur du ministère de la Justice, Ankush Khardori, lors d’une audience pour la détention d’Elbaz en septembre 2017, selon une transcription.

L’avocat de la défense, Jonathan Lopez, qui représentait Elbaz à cette audience, a déclaré que son client travaillait pour une entreprise légitime.

« Ils font beaucoup de choses dans cette plainte (du FBI) ​​pour donner l’impression que cela ressemble à une chaufferie nigériane ou à une sorte d’escroquerie à la loterie. Ce n’est rien de tout cela », a-t-il déclaré.La suite sur : Ynetnews.com