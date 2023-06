Quatre israéliens blessés dans une fusillade en Judée-Samarie, une chasse à l’homme est en cours

Quatre Israéliens ont été blessés lors d’une fusillade près de Mevo Dotan, dans le nord de la Judée-Samarie, cet après-midi.

Les terroristes ont tiré depuis leur véhicule sur un homme dans la trentaine, le blessant modérément, avant de rouler plus loin sur la route et de tirer sur trois israéliens supplémentaires et de les blesser modérément. L’homme blessé a réussi à se rendre au croisement de Reihan et y a reçu des soins initiaux avant d’être transféré au centre médical Hillel Yaffe pour des soins supplémentaires.

Les forces israéliennes sont actuellement à la recherche des terroristes à l’origine de l’attaque sont entrées dans la ville palestinienne de Ya’abad, située près du lieu de l’attentat, selon des informations palestiniennes.

« Cet incident difficile, qui a fait de nombreuses victimes, s’est produit à une intersection adjacente à l’intersection où Meir Tamari a été assassiné il y a environ deux semaines. Nous mendions depuis des années et certainement après l’attaque, nous avons supplié, nous avons crié pour qu’on arrête de nous abandonner, qu’on ferme le checkpoint d’Hermesh et qu’on ferme le checkpoint de Mevo Dotan. Celui qui a pris la malheureuse décision de rouvrir le poste de contrôle à l’entrée d’Hermesh après la fin des sept jours a abandonné la vie de nos résidents », a déclaré Yossi Dagan suite à cet attentat terroriste.

Le 30 mai dernier, Meir Tamari un Israélien de 32 ans a été tué dans une fusillade terroriste à proximité, près de la communauté juive de Hermesh, dans le nord-ouest de la Samarie.

