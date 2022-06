Ramat Gan : des drapeaux israéliens et palestiniens accrochés ensemble provoquent un tollé

Le mouvement de gauche Mehazkim a hissé, ce matin, deux gigantesques drapeaux israéliens et palestiniens sur l’une des tours du quartier de la bourse de Ramat Gan. Au-dessus de ces deux drapeaux, une pancarte a aussi été mise où on peut y lire en hébreu et en arabe la phrase « nous sommes faits pour vivre ensemble« .

Cette initiative a provoqué un tollé général, notamment du côté du Likoud, le parti de l’opposition. Le maire de Ramat Gan a réagi à cette polémique en précisant que « ce panneau est tout à fait légal, mais blesse encore les sentiments de pas mal d’habitants« . Il a dû retirer le drapeau palestinien et s’engage à accrocher « d’énormes drapeaux de l’État d’Israël« .

Cette action politique de l’organisation Mehazkim vise à protester contre le projet de loi interdisant les drapeaux palestiniens dans les institutions soutenus par l’État. Proposé par le Likoud, cette proposition de loi a été acceptée par la coalition.

Ce projet de loi a été proposé dimanche dernier par la commission ministérielle des Affaires législatives, après que des drapeaux palestiniens ont été brandis sur le campus de l’université de Ben-Gourion de Beersheva. Ce texte devrait normalement être adopté aujourd’hui en lecture préliminaire à la Knesset.