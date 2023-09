Roch Hachana : Isaac Herzog adresse ses vœux à la communauté juive mondiale et appelle à l’unité

Le président israélien Isaac Herzog a souhaité shana tova umetouka » aux juifs du monde entier dans un message vidéo.

Dans son message, le dirigeant israélien a souligné, en particulier, l’importance des conversations juives mondiales et les a encouragées dans le cadre de la prise des mesures nécessaires pour surmonter la division au sein du peuple juif.

« Ce n’est un secret pour personne que cette année nous a mis au défi de manière très réelle. Pour beaucoup, ce temps de réflexion prend une nouvelle signification cette année, alors que nous avons vu Israël se débattre avec de grandes questions qui mettent en évidence l’ampleur des différences qui peuvent exister entre nous. Mais même si nos différences peuvent être douloureuses, elles mettent également en évidence une vérité réconfortante : nous nous soucions tous profondément de notre peuple juif et de notre État juif et démocratique bien-aimé d’Israël. C’est normal d’avoir des différences. En fait, avoir des différences et être capable de les exprimer est un signe de force – la force de notre démocratie et la force de notre peuple. Nos différences sont notre plus grand atout« , a déclaré Isaac Herzog dans son message vidéo.

Le président de l’État d’Israël a également annoncé que son bureau a lancé, en collaboration avec l’Agence juive, l’initiative « Kol Ha’Am », pour favoriser le dialogue au sein de la population juive mondiale.

« J’espère que chacun d’entre vous apportera sa voix à Kol Ha’Am. Je vous invite à créer une conversation juive mondiale qui soit inclusive, dynamique, responsabilisante et qui aura aussi un impact sur l’État-nation du peuple juif – pour le bien de notre avenir commun, pour le bien de notre présent commun« , a affirmé Isaac Herzog.

Eliran COHEN pour Israel Actualités