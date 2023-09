Roch Hachana : La police israélienne va déployer des gardes armés à chaque synagogue de Jérusalem

Doron Turgeman, le commandant du district de Jérusalem, a annoncé hier lors d’un point presse que pour la première fois, un garde armé sera stationné devant chaque synagogue de Jérusalem dès demain à l’occasion des fêtes de Roch Hachana.

« Roch Hachana et Yom Kippour sont des fêtes importantes, et même s’il n’y a pas d’événements musulmans simultanés, cela reste un défi. Nous devons maintenir un haut niveau de préparation. Ceux qui viennent à Jérusalem nous font confiance pour assurer leur sécurité. La liberté de culte pendant les fêtes juives et les heures de prière arabes est de la plus haute importance », a affirmé Doron Turgeman.

Des points de contrôle et des mesures de contrôle des foules seront également mis en place pour gérer les foules attendues sur la place du Mur Occidental, en tenant compte de la taille de la foule et de la capacité maximale. De plus, la sécurité sera assurée pour les pèlerins visitant les lieux saints pendant les slihot, les dix jours de pénitence, ainsi qu’à Roch Hachana et Yom Kippour.

Cette décision intervient en réaction à l’année meurtrière qu’a subi Jérusalem. Selon les informations des médias israéliens, 19 attentats ont été commis à Jérusalem depuis le début de l’année, et 31 autres attentats ont été déjoués avec succès.

Eliran COHEN pour Israel Actualités