Selon le congrès juif mondial, seulement 16% des dirigeants européens ont tenu leurs promesses de lutter contre l’antisémitisme

Le Congrès juif mondial a révélé, dans un rapport publié récemment, qu’un an et demi après que les représentants de 37 nations européennes se sont engagés à lutter contre l’antisémitisme, seuls 16 % des dirigeants juifs européens ont déclaré qu’ils estimaient que leur pays avait pleinement mis en œuvre ces promesses.

Les promesses ont été faites lors du Forum international de Malmö sur la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme en octobre 2021, au cours duquel « les États se sont engagés à soutenir de nombreuses initiatives visant à lutter contre l’antisémitisme, à favoriser la vie juive et à promouvoir la mémoire de l’Holocauste« .

Un peu moins de la moitié des « dirigeants et professionnels juifs » interrogés, soit 49 %, ont déclaré que leurs gouvernements avaient au moins partiellement mis en œuvre les plans auxquels ils s’étaient engagés lors du forum suédois.

Selon un rapport publié par le gouvernement suédois au mois de février dernier, 60 délégations ont fait environ 150 promesses concernant les thèmes du Forum et les domaines connexes. Les promesses comprenaient tout, de l’amélioration des ressources éducatives sur l’Holocauste et l’antisémitisme moderne à l’établissement de cadres juridiques uniques pour lutter contre les crimes de haine et les attaques antisémites séparément des autres formes de criminalité.

« Alors que l’Espagne se prépare à prendre les rênes de la présidence du Conseil de l’UE, il est essentiel qu’elle capitalise sur les efforts récents de la communauté internationale pour développer des actions concrètes pour soutenir et renforcer les communautés juives face à la montée de l’antisémitisme. L’histoire des Juifs en Espagne est complexe, remplie de réalisations remarquables, mais aussi de profonds chagrins et d’exil. L’Espagne a l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre dans sa relation avec le peuple juif« , a déclaré Ronald Lauder le dirigeant du Congrès juif mondial, dans un communiqué.

Eliran COHEN pour Israel Actualités