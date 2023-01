Selon un rapport de l’Organisation sioniste mondiale, le nombre d’actes antisémites se stabilise pour la première fois depuis dix ans

Selon le rapport annuel sur l’antisémitisme publié aujourd’hui par l’Organisation sioniste mondiale, l’augmentation du nombre d’incidents antisémites s’est stabilisée, après une augmentation constante des signalements au cours de la dernière décennie. En outre, le rapport montre que plus d’une dizaine d’incidents antisémites sont signalés quotidiennement dans le monde, alors que de nombreux incidents ne sont toujours pas officiellement signalés.

En 2022, les incidents antisémites provenant d’Europe et d’Amérique du Nord ont occupé un volume important d’environ 46 % et 39 % respectivement, contre 47,7 % l’année dernière en Europe et 33 % aux États-Unis.

Le rapport de l’Organisation sioniste mondiale indique que « Les États-Unis ont connu une augmentation alarmante du phénomène de l’antisémitisme ». Selon le rapport, l’antisémitisme aux États-Unis « se manifeste dans des tendances inquiétantes à la lumière du renforcement des organisations suprémacistes blanches et parallèlement à une augmentation des expressions antisémites de la gauche progressiste américaine ».

Le rapport souligne qu’il y a eu une augmentation significative de 61% du nombre de cas et de violences contre les institutions juives aux États-Unis et une augmentation d’environ 20% des crimes antisémites dans les grandes villes américaines comme Chicago, New-York et Los Angeles.

Le rapport note aussi que la France est connue pour ses niveaux élevés d’antisémitisme. Selon les chiffres du rapport, 74 % des Juifs français ont été victimes d’actes antisémites au cours de leur vie, qui comprend des commentaires désobligeants (68 %), des menaces sur les réseaux sociaux (28 %), des menaces verbales (20 %) et de la violence physique (20 %).

En outre, 37 % des juifs français ont indiqué qu’ils se sentaient menacés en raison de leur appartenance religieuse, 41 % des juifs ont admis qu’ils évitaient d’arborer des mezouzot et des symboles religieux, et environ 35 % des juifs ont affirmé qu’ils évitaient de porter tout type de vêtement identifié comme Juif.

Le rapport de l’Organisation sioniste mondiale est basé sur des rapports locaux et internationaux, des instituts de recherche, des services de police locaux et des communautés juives, permettant de présenter l’état actuel de l’antisémitisme par rapport aux années précédentes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités