Syrie : les forces russes ont récemment tiré sur des avions israéliens

Le ministre de la Défense Benny Gantz a révélé hier lors d’une conférence nationale organisée par la chaine israélienne Channel 13, que des avions militaires israéliens ont été visés par des tirs antiaériens russes au-dessus de la Syrie, lors du mois de mai dernier.

« C’était un incident ponctuel« , a déclaré Benny Gantz. Il a également ajouté que les tirs russes sont survenus lorsque « les avions israéliens se sont éloignés et étaient presque inexistants » et que la coordination d’Israël et la Russie en Syrie est une « situation stable en ce moment« .

Les forces russes en Syrie ferment régulièrement les yeux sur les frappes aériennes attribuées à Israël contre des déploiements et des transferts d’armes présumés parrainés par l’Iran.

Cette révélation du ministre de la Défense israélien intervient au milieu de tensions entre Israël et la Russie autour du positionnement de l’État Hébreu concernant la guerre en Ukraine et autour de la possible fermeture de l’Agence juive en Russie.

Eliran COHEN