Cisjordanie : les forces israéliennes arrêtent une personne recherchée, des émeutes éclatent

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières, ont arrêté ce matin un suspect soupçonné d’activités terroristes à Abu Dis. Lorsque les forces israéliennes sont entrées dans la ville, de violents troubles se sont développés.

Des émeutiers palestiniens ont lancé des cocktails Molotov, des pierres, des plaques de marbre, des litres d’huile bouillantes et d’autres objets lourds sur les forces depuis le toit d’une mosquée, mettant en danger la vie des combattants israéliens. De plus, des dizaines d’émeutiers ont bloqué des routes et ont jeté des explosifs sur les forces.

Les soldats israéliens ont répondu par des tirs réels et des moyens pour disperser les émeutiers qui ont mis leur vie en danger.

Les soldats de Tsahal et les combattants de la police des frontières ont mené une poursuite à pied contre les émeutiers qui ont fui et après des recherches sur le toit de la mosquée, ils ont trouvé des dalles de marbre, des tuiles et un sac à dos contenant du matériel pour fabriquer des cocktails Molotov et des explosifs.

Lors des violations de l’ordre, un combattant de la police des frontières a été légèrement blessé à la paume de la main après avoir reçu une pierre. Il a ensuite eu recours à un traitement médical au centre médical de Shaare Zedek.

Les soldats israéliens sont venus à bout de leur mission en arrêtant le suspect. Ils l’ont ensuite transféré au Service général de sécurité pour un interrogatoire.

Eliran COHEN