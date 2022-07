Élections israéliennes 2022 : les partis Yemina et Derech Eretz devraient présenter une liste conjointe

Les partis Yemina dirigé par Ayelet Shaked et les partis Derech Eretz mené par Zvi Hauser et Yoaz Hendel devraient annoncer aujourd’hui une liste conjointe aux prochaines élections législatives israéliennes qui auront lieu le 1er novembre prochain.

Des négociations ont eu lieu hier soir entre les deux parties afin de passer en revue les propositions à conclure, a souligné le communiqué publié par les deux partis. Les dirigeants des deux parties vont se rencontrer plus tard dans la journée.

Ayelet Shaked et Yoaz Hendel ont déclaré conjointement dans le communiqué qu’ils feront de leur mieux pour « boucler tous les détails dès que possible » et d’apporter « un nouvel esprit à Israël« .

Cette alliance intervient après la publication hier sur Channel 13 d’un sondage mené par le professeur Camille Fox qui indique que le parti Yemina ne franchirait pas le seuil d’éligibilité si les élections législatives avaient lieu aujourd’hui. Cette nouvelle alliance pourrait permettre au parti Yemina de franchir ce seuil.

