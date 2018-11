Tensions dans le sud: Les tirs de roquettes se sont poursuivis sur les villes du Sud d'Israel: Au cours de la nuit (de 22 heures à cette heure), environ 70 roquettes ont été lancées en territoire israélien. Des dizaines d'interceptions ont été effectuées par les missiles du Dome de Fer. Dans l’ensemble, depuis le début de l’attaque les terroristes dirigées par le Hamas contre l’Etat d’Israël. Hier après-midi, les missiles du Dôme de Fer ont intercepté environ 100 roquettes sur 370 identifiés lancés de la bande de Gaza en territoire israélien. La plupart des roquettes visaient les villes entourant la bande de Gaza, mais certaines ont touchées Ashkelon et six d'entre elles, qui n'avaient pas été interceptées par Iron Dome, et ont atterri dans certaines villes. Un homme ( Palestinien rentré illegalement en Israel ) de 40 ans a été tué et huit personnes blessées, dont une gravement ( Jeune Homme de 19 ans). À Ashdod, il a été décidé d'annuler les cours, dans Conseil régional de Yoav, dans la région de Lachish, dans la plupart des colonies du Néguev et dans toutes les communautés adjacentes à la bande de Gaza. Il n'y aura pas non plus de cours à l'Université Ben Gourion. A cours de la soirée, les forces de secours ont traité des dizaines de blessés légers et trois blessés graves, dont le soldat blessé dans le bus attaqué par le missile Cornet. Le MDA a également soigné une quinzaine de victimes d'anxiété, dont certaines ont été évacuées vers l'hôpital, dont la plupart ont été légèrement blessées par un éclat d'obus ou ont été blessées sur le chemin menant à la zone protégée.