Tigres d’Auburn l’entraîneur de basket-ball masculin Bruce Pearl a envoyé dimanche un message enflammé sur les réseaux sociaux en réponse à une vidéo montrant apparemment des terroristes du Hamas remettant trois otages israéliens à la Croix-Rouge.

La vidéo montré les otages passer d’un véhicule à l’autre entre une grande foule de militants du Hamas tenant des armes et scandant « Allah Akbar ». » Les hommes armés se tenaient alors au-dessus du véhicule.

Pearl ne semblait pas contente.

« C’est à cela que ressemble donner aux Palestiniens l’autonomie. On dirait qu’ils veulent la paix? » il écrit sur X. « Ils ont fait la guerre, assassinés et violés, construit des tunnels et se sont cachés sous leur peuple, lancé des roquettes depuis les salons, puis crié au génocide. LIBÉREZ LES OTAGES MAINTENANT, puis vivez en paix ou quittez la ville. »

Pearl n’est pas du genre à se détourner du sien soutien à Israël. Il compte parmi les personnalités sportives les plus virulentes sur cette question.

Le Cabinet israélien a approuvé samedi matin un accord de cessez-le-feu à Gaza qui comprendrait la libération de dizaines d’otages et mettrait un terme à la guerre avec le Hamas qui a commencé après celle du groupe terroriste 7 octobre 2023, attaque contre l’État juif.

DOUX-AMER SE RÉJOUISSANT ALORS QUE LES PREMIERS OTAGES RETOURNENT EN ISRAËL APRÈS 471 JOURS DE CAPTIVITÉ

L’accord permettrait de libérer 33 otages au cours des six prochaines semaines en échange de centaines de Palestiniens emprisonnés par Israël. Les otages restants devraient être libérés dans une deuxième phase qui sera négociée au cours de la première.

Le Hamas a accepté de libérer trois otages féminins le premier jour de l’accord, quatre le septième jour et les 26 autres au cours des cinq semaines suivantes.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait pas les otages restants sans un cessez-le-feu durable et un retrait total d’Israël.

La guerre de 15 mois à Gaza a commencé lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et environ 250 autres ont été enlevées, provoquant des représailles militaires de la part des forces israéliennes. Près de 100 otages restent captifs à Gaza.