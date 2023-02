Tou Bichvat : Benjamin Netanyahu dirige une cérémonie de plantation d’arbres en l’honneur des victimes du récent attentat terroriste de Jérusalem

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dirigé aujourd’hui une cérémonie de plantation d’arbres à l’occasion de la fête de Tou Bichvat dans le quartier de Neve Ya’akov à Jérusalem, où un terroriste palestinien a tué sept personnes le vendredi 27 janvier dernier.

Benjamin Netanyahu a été rejoint par le maire de Jérusalem Moshe Lion et les membres de la famille des victimes du meurtre, ainsi que des policiers, des médecins et des ambulanciers qui ont soigné les blessés sur les lieux de l’attentat.

« Chères familles endeuillées, je connais la douleur que vous traversez, notre cœur est avec vous, le cœur du peuple tout entier. Cet arbre est l’arbre de vie. Ils viennent semer la mort et nous plantons la vie. Il y a quelques jours, ils ont assassiné sept de nos proches et nous voilà, quelques jours plus tard, à approfondir nos racines dans notre terre », a déclaré Benjamin Netanyahu.