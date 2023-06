Tsahal démolit la maison du terroriste qui a perpétré un double attentat meurtrier à Jérusalem

Les Forces de défense israéliennes ont démoli aujourd’hui à Ramallah la maison du terroriste responsable du double attentat meurtrier à Jérusalem en novembre dernier.

Lors du raid à Naplouse, les habitants de la région qui ont lancé des pierres, des bombes incendiaires et des explosifs sur les forces israéliennes. Tsahal a répondu en prenant des mesures pour disperser les émeutiers.

Aucune victime n’a été signalée, l’armée israélienne disant seulement que « des coups ont été détectés ».

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins six personnes ont été blessées et dans un état stable, trois par des balles réelles et les autres par des balles en caoutchouc ou des gaz lacrymogènes.

Le 23 novembre 2022, Deux civils israéliens, Tedsha Tashuma, 50 ans, et Aryeh Shechopek, 16 ans ont été tués et plus de 20 personnes ont été blessées, dans des attentats qui se sont déroulés aux arrêts de bus situés près des entrées de Jérusalem.

Eslam Froukh, 26 ans, un résident palestinien de Kafr Aqab, a été ensuite arrêté le 29 novembre dernier à la suite d’une enquête approfondie des autorités israéliennes.

Selon les informations du Shin Beth, Eslam Froukh qui s’identifie au groupe terroriste État islamique et qui agit selon une idéologie salafiste-djihadiste, a planifié les attentats de lui-même.

Eliran COHEN pour Israel Actualités