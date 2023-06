Un député israélien propose un plan pour diviser le Mont du Temple entre juifs et musulmans

Lors d’une interview au site israélien Zman Yisrael, Amit Halevi, député du Likud a proposé un plan pour diviser le mont du Temple de Jérusalem entre musulmans et juifs et supprimer le statut de garde de la Jordanie sur le lieu saint.

Amit Halevi souhaite que les musulmans contrôlent l’extrémité sud du complexe qui contient la mosquée Al Aqsa, tandis que les juifs recevraient la zone centrale et nord y compris le Dôme de Rocher

Amit Halevi explique que cette réorganisation est logique d’un point de vue religieux car cette partie du Mont du Temple est le site le plus sacré du judaïsme, où l’on pense que se trouvaient les premiers et deuxièmes temples. La première pierre au centre du Dôme du Rocher est l’endroit où se trouverait le Saint des Saints.

« C’est la place du Premier Temple et la place du Second Temple construits par des immigrants babyloniens. Personne n’a besoin d’examiner les pierres pour savoir que c’est à nous », a affirmé Amit Halevi a Zman Yisrael.

Amit Halevi veut également supprimer l’autorité du Royaume de Jordanie sur le mont du Temple en lançant un processus visant à supprimer son statut politique de plusieurs décennies obtenu grâce à des accords avec Israël.

« Pourquoi ne pas leur donner aussi un statut au Dizengoff Center [un grand centre commercial de Tel-Aviv] ? C’est une terrible erreur. Ce statut devrait être aboli. Je sais que c’est un accord entre les deux pays, mais nous devons nous en accommoder. Cela nécessite des changements, même si le processus prendra du temps », a déclaré le député du Likud.

En outre, Amit Halevi souhaite donner aux juifs le même accès au Mont du Temple dont bénéficient les musulmans. Actuellement, le Waqf jordanien ne permet aux touristes juifs et non musulmans d’accéder au Mont du Temple que par la porte maghrébine et uniquement à certaines heures lorsque la porte est ouverte.

« Nous prendrons l’extrémité nord et nous y prierons. La montagne entière est sacrée pour nous, et le Dôme du Rocher est le lieu sur lequel se dressait le Temple. Cela devrait être notre ligne directrice. Israël est en tête. Ce sera une déclaration historique, religieuse et nationale », a indiqué Amit Halevi.

Eliran COHEN pour Israel Actualités