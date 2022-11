Un commandant iranien menace de kidnapper Benjamin Netanyahu et d’en faire un esclave

Mojtaba Fada, le commandant du régime iranien des gardiens de la révolution dans la province d’Ispahan, a déclaré dimanche que l’Iran cherchait à kidnapper Benjamin Netanyahu et à le ramener en République islamique en tant qu’esclave.

« L’ancien premier ministre du régime sioniste espérait que les manifestations en Iran le conduiraient à se rendre à Téhéran, mais si Dieu le veut, la République islamique l’emportera et écrasera les manifestations, prenant à nouveau le contrôle du pays et fera marcher ce premier ministre en Iran avec une laisse et un collier d’esclave », a déclaré le commandant iranien à Bahar News, un média contrôlé par le régime iranien.

Mojtaba Fada a également appelé à la destruction de l’État d’Israël le qualifiant de « régime meurtrier d’enfants« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités