Israël et le Japon posent les premières bases d’un accord de libre-échange

Le premier ministre actuel de l’État d’Israël, Yair Lapid a accepté aujourd’hui d’avancer vers la signature d’un accord de libre-échange avec le Japon.

Un ALE (Accord de Libre-Échange) entre les deux pays signifiera « des remises sur les produits et marchandises en provenance du Japon au profit du marché israélien et une augmentation des exportations israéliennes vers le Japon, la troisième plus grande économie du monde », a déclaré Yair Lapid.

« Cette année, nous célébrons également 70 ans de relations entre nos pays et c’est une preuve supplémentaire de leur force croissante, diplomatiquement et économiquement« , a-t-il ajouté.

Le dernier ALE signé par Israël était aussi le premier avec un pays asiatique. Le 27 septembre dernier, L’État hébreu a ratifié un accord de libre-échange avec la Corée du Sud.

Eliran COHEN pour Israel Actualités