Un dirigeant iranien affirme que les actions terroristes de « la résistance palestinienne » permettront de renverser Israël

L’agence de presse iranienne Fars a révélé qu’Ali Akbar Ahmadian, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, a déclaré lundi au chef du Hamas, Ismail Haniyeh que la résistance palestinienne est le meilleur moyen de renverser Israël.

Les deux hommes se sont rencontrés à Téhéran et ont discuté de la meilleure façon de « causer le plus de dégâts à l’ennemi sioniste et à ses partisans ».

« La résistance palestinienne, qui combattait autrefois pour se défendre à Gaza, a atteint un stade de préparation où elle consolide désormais sa présence en Cisjordanie », a affirmé Akbar Ahmadian à Ismael Haniyeh.

Le dirigeant du Hamas, à son tour, a remercié la République islamique pour « le renforcement de l’unité et de la coopération dans le monde islamique et les groupes de résistance palestiniens »

Au cours des derniers mois, l’Iran a ciblé Israël par le biais du Hamas et du Jihad islamique palestinien, le Shin Bet ayant intercepté un programme de recrutement iranien en Cisjordanie et arrêté deux personnes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités