Un professeur israélien de l’université Columbia veut que Trump empêche certaines institutions de recevoir des fonds fédéraux

« Au cours des 15 derniers mois, nous avons vu un soutien ouvert à l’annihilation de l’État d’Israël », a déclaré Shai Davidai à Fox News Digital

Alain SAYADA pour Israel Actualités

Publié 25 janvier 2025 07H57

Depuis les attaques brutales du Hamas le 7 octobre , les universités et collèges américains ont connu une recrudescence des actes antisémites et anti-israéliens. Des agitateurs anti-israéliens ont organisé des manifestations massives, perturbé des cours et des événements et installé des campements. Mais ce ne sont pas seulement les étudiants qui sont impliqués, mais aussi les professeurs.

Shai Davidai, professeur associé à la Columbia Business School, appelle le président Donald Trump à émettre un décret pour empêcher les institutions qui embauchent des professeurs qui soutiennent des organisations désignées comme terroristes par les États-Unis de recevoir des fonds fédéraux.

Le président Donald Trump signe des documents alors qu’il émet des décrets et des grâces pour les accusés du 6 janvier dans le bureau ovale de la Maison Blanche le jour de son investiture à Washington, le 20 janvier 2025. (REUTERS/Carlos Barria)

Dans une republication du compte Documenting Jew Hatred on Campus at ColumbiaU, Davidai a exhorté Trump à agir.

« Je pense qu’il est temps que le président signe un décret très simple : pas de fonds fédéraux aux institutions privées qui embauchent des professeurs qui soutiennent des organisations désignées comme terroristes par les États-Unis », a écrit Davidai.