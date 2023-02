Un séisme de magnitude de 7,8 fait des centaines de morts en Turquie et en Syrie, Israël va envoyer une aide d’urgence

Un violent séisme de magnitude 7,8 a provoqué la mort de centaines de personnes en Syrie et en Turquie tôt ce matin.

Selon les informations des autorités syriennes, 326 personnes ont été tuées en zone gouvernementale syrienne et 146 personnes ont été dans les zones rebelles près d’Alep et dans la province d’Idleb.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’au moins 912 personnes ont été tuées et plus de 5.000 personnes ont été blessées lors du tremblement de terre. Il a ajouté qu’il s’agissait de la plus grande catastrophe du pays depuis 1939, ajoutant que 2 818 bâtiments se sont effondrés en conséquence.

Le premier ministre de l’État d’Israël, Benjamin Netanyahu a exprimé ses condoléances sur son compte Twitter et a affirmé qu’il a demandé à toutes les autorités israéliennes de se préparer immédiatement à la fourniture d’une assistance médicale, recherche et de sauvetage en Turquie.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a demandé à son ministère et à Tsahal de préparer immédiatement l’aide d’urgence à envoyer à la Turquie sous les auspices du commandement du front intérieur.

Eliran COHEN pour Israel Actualités