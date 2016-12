Video : Ivanka Trump, a prié sur la tombe du Rabbi pour le succès de son père

Ivanka Trump (son prénom en hébreu est Yael ), qui s’est convertie au judaïsme en 2009, s’est mariée à un juif orthodoxe de Jérusalem, Jared Kushner.

Récemment elle a fait campagne pour son père dans une synagogue de Floride et a assuré les électeurs que celui-ci déplacerait l’ambassade américaine à Jérusalem, s’il était élu président.

Rappelons à l’occasion que le Congrès a adopté une loi en 1995 obligeant le déménagement de l’ambassade à Jérusalem, mais a permis au président une renonciation, régulièrement exercée depuis par chacun des présidents américains, citant pour ce faire les intérêts de sécurité nationale des États-Unis.

En Floride, 43% des juifs s’apprêtent à voter pour Trump mais les juifs ne représente que 2% de la population américaine, alors Ivanka n’a pas omis de rajouter aussi que si son père était élu, les électeurs ne seront pas déçu car Jérusalem sera considérée par les US comme la capitale éternelle d’Israël.

Trump a également récemment déclaré : « Mon administration restera aux côtés du peuple juif et des dirigeants d’Israël pour continuer à renforcer les liens qui unissent non seulement les Juifs américains et les Juifs israéliens mais aussi tous les Américains et les Israéliens………ensemble, nous ferons face à des ennemis comme l’Iran qui cherchent à détruire Israël et son peuple. Ensemble, nous allons assurer à nouveau la sécurité de l’Amérique et d’Israël …………j’aime Israël et je respecte la religion juive et la tradition. Ma fille Ivanka et mon gendre Jared élèvent leurs enfants dans la religion juive. »

Des propos qui évidement font chaud au cœur des juifs du monde entier dans un contexte plutôt difficile où l’opinion internationale n’est jamais favorable à Israël, mais attention, ce sont les actes qui comptent et pas les mots….