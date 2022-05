16 000 personnes défileront dans la vieille ville de Jérusalem lors de la marche du drapeau

Les organisateurs de la grande marche du drapeau qui aura lieu dimanche à Jérusalem ont limité le nombre de marcheurs dans la vielle ville, suite à la catastrophe de Meron qui avait fait 45 morts l’année dernière lors de la fête de Lag Baomer.

8000 hommes et garçons défileront par Shaar Shrem et 8000 femmes et filles défileront par Shaar Yaffo. Le reste restera à proximité de la ville.

Pour préparer cette grande fête, l’adjoint au maire de Jérusalem et le président de la faction Meouhadim ont distribué des drapeaux israéliens à ceux qui se dirigeaient vers le Kotel.