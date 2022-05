Affrontements entre israéliens et palestiniens à l’entrée du tombeau de Joseph

Alors que des fidèles juifs, escortés par les forces de Tsahal, s’apprêtaient à prier au tombeau de Yossef à Shrem, ils ont étés attaqués par des centaines de palestiniens qui ont lancé des cocktails molotov et ont tiré des coups de feu.

Lors de cet affrontement, quinze palestiniens ont été tués et un jeune de 16 ans a été tué, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Le tombeau de Shrem est un site sensible sujet à d’affrontements réguliers entre israéliens et palestiniens. Les fidèles juifs qui veulent se recueillir sur le tombeau de Joseph, ne sont autorisés à y aller qu’une fois par mois sous haute sécurité. Au cours de ces pèlerinages, les palestiniens lancent souvent des pierres et des cocktails molotov sur les forces de l’ordre.

Il y a un mois, le tombeau de Shrem a dû être complètement rénové, après que des palestiniens ont fait irruption sur le site à deux reprises et l’ont vandalisé.