Macron – Netanyahou : Quand la défense de la France vire au ridicule…Par René Taieb

Emmanuel Macron ose répondre à Benyamin Netanyahou que ses propos seraient « erronés et abjects », et que « la lutte contre l’antisémitisme ne doit pas être instrumentalisée ».

Mais qui donc instrumentalise ?

Celui qui dénonce l’explosion des actes antisémites en France, ou bien le président qui préfère donner des leçons de morale tout en reconnaissant un État palestinien qui n’existe pas ?

Macron prétend que « la France protège ses citoyens juifs »…

alors que les agressions antisémites explosent, que des synagogues sont attaquées et que la peur s’installe au quotidien ! Quelle protection ? Quelle crédibilité ?

Enfin, Macron affirme qu’un État palestinien démilitarisé et reconnaissant Israël serait la clé de la paix.

Mais qui croit encore à cette illusion, alors que le Hamas, le Hezbollah et leurs soutiens rêvent d’anéantir Israël ?

Pendant que les terroristes brandissent des drapeaux de haine, Macron ose condamner… Israël, accusant « l’occupation de Gaza » et « l’annexion de la Cisjordanie ».

Un renversement honteux : l’agresseur devient victime, et la victime devient coupable.

Macron condamne fermement l’occupation de Gaza, les déplacements forcés, la déshumanisation et l’annexion de la Cisjordanie. Il y affirme que ces actions “n’apporteront jamais la victoire à Israël”, au contraire, elles l’isoleront davantage et risquent d’encourager ceux qui instrumentalisent ces tensions pour nourrir l’antisémitisme

Enfin! On commence à bien comprendre le fonds de la pensée de Macron, assez pro arabe quand même… Tant pis, Israël fera ce qu’elle sait faire en matière de diplomatie, délégitimer les propos odieux de Macron et surtout continuer d’être le défenseur des principes universels et de la morale.



R.TAIEB

Journaliste et Chroniqueur pour Israel Actualités Digital