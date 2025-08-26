Israël en guerre : le Qatar exige qu’Israël réponde à la proposition de cessez-le-feu qui a été accepté par le Hamas

Selon des propos rapportés par Al-Jazeera, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari, a exhorté Israël d’accepter à la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui est actuellement sous la table et qui a été acceptée récemment par le Hamas.

« Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts jusqu’à la fin de la guerre et nous saluons toute initiative dans ce sens. Ce que le Hamas a accepté est conforme à ce qu’Israël a accepté. La balle est désormais dans le camp d’Israël, qui ne semble pas disposé à parvenir à un accord. Israël doit répondre à la proposition actuelle, mais il semble qu’il ne soit pas prêt à le faire. Aucune réponse officielle n’a été reçue de la part d’Israël, ni d’accord, ni de refus, ni même de proposition alternative. L’escalade israélienne sur le terrain s’intensifie et ne mènera pas à des résultats positifs« , a affirmé Majed Al-Ansari.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari a aussi appelé la communauté internationale à « faire pression sur Israël« .

Cette déclaration fait suite à des informations relayées par les médias israéliens, selon lesquelles le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, ne présenterait pas la proposition des médiateurs à la prochaine réunion du cabinet de sécurité, et que l’accord « est sur la table du gouvernement depuis plus d’une semaine, mais le cabinet n’a pas été convoqué pour en discuter ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités