Antisémitisme : L’Australie expulse l’ambassadeur iranien de son territoire, accusant l’Iran d’être impliqué dans deux actes antisémites survenus dans le pays

Lors d’un point-presse qui a eu lieu aujourd’hui, le premier ministre australien, Anthony Albanese, a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur d’Iran du territoire australien, suite à des informations qui ont confirmé le rôle de la République islamique dans deux incendies criminels qui sont survenus il y a un an en Australie.

Cette décision ferme de l’Australie se base sur les évaluations de l’Organisation australienne du renseignement de sécurité (ASIO). Les renseignements australiens ont recueilli suffisamment d’informations pour déterminer que le Corps des gardiens de la révolution islamique avait dirigé l’incendie criminel de la synagogue d’Adass Israël le 6 décembre 2024 à Melbourne et l’incendie criminel du restaurant casher Lewis’ Continental Kitchen le 20 octobre 2024 à Sydney.

Il s’agit d’actes d’agression extraordinaires et dangereux, orchestrés par une nation étrangère sur le sol australien. Il s’agit de tentatives visant à saper la cohésion sociale et à semer la discorde au sein de notre communauté« , a déclaré Anthony Albanese.

L’Australie a également pris la décision de suspendre les activités de son ambassade à Téhéran, en relocalisant les diplomates australiens dans un pays tiers.

Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a précisé que c’était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l’Australie expulse un ambassadeur.

Cette rupture diplomatique entre l’Australie et l’Iran, intervient après que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a adressé il y a moins d’une semaine, une lettre à Anthony Albanese, fustigeant son manque de réactions face à la montée des actes antisémites en Australie et l’exhortant à prendre des mesures concrètes avant la fête de Rosh HaShanah.

Depuis les évènements du 7 octobre 2023, les actes antisémites en Australie ont augmenté. En février dernier, le Centre de recherche sur l’antisémitisme (ARC) du Combat Antisemitism Movement (CAM) a recueilli des données indiquant que les incidents antisémites en Australie devenaient de plus en plus violents, incluant des attaques contre des synagogues, des bâtiments et des voitures.

Eliran COHEN pour Israel Actualités