7 pays rejoignent Tsahal pour les plus grandes manœuvres aériennes de l’histoire d’Israël

A l’Automne prochain, l’armée de l’air israélienne organisera d’immenses manœuvres dans les cieux d’Israël deux semaines durant. L’opération qui se déroule tous les deux ans, accueillera 7 pays et des centaines de pilotes de chasse venus des États-Unis, de Grèce et de Pologne et, pour la première fois, de France, d’Allemagne, d’Inde et d’Italie.

Baptisée « drapeau bleu », cet immense « exercice de grandeur réel » rassemblera en fait beaucoup plus de participants puisque 40 autres pays ont été invités à participer en qualité d’observateurs.

En 2013, lors de la première édition de l’opération « Drapeau Bleu », Tsahal déclarait que cette dernière était « stratégique pour tout le monde occidental. Cela permet de partager les capacités opérationnelles de tout le monde ». Dans le cadre du profond chaos qui règne dans la région, cet exercice pose les bases d’une coopération sur le terrain, cette fois-ci loin d’être fictive.

Loin d’être un simple exercice sans lendemain, l’opération « Drapeau Bleu », a été pensée comme un cadre d’intervention conjoint de différentes forces occidentales avec Israël, dans une région qui cristallise les tensions et l’attention de ces mêmes puissances.