Informations consulaires : mises à jour du 15 juillet 2020 A compter du 15 juillet 2020, de nouvelles dérogations peuvent être accordées pour entrer sur le territoire israélien afin d’assister à des événements familiaux . Elle s’ajoutent aux mesures mises à jour le 22 juin dernier : Un seul et unique email de contact bidud@paris.mfa.gov.il Lien vers le formulaire d’autorisation Les demandes doivent se faire au moins 15 jours avant le départ prévu. Mariage : *Attention ! seulement les demandes de parents/frères/sœurs/grands- parents ainsi que leurs conjoints, des mariés, seront prises en compte !



Dans un seul mail- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants :

Documents (de chaque voyageur) : – en pièce jointe PDF

-Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli et signé.

-une copie du passeport du voyageur

-un billet d’avion aller/retour (si déjà réservé)

– une assurance médicale de voyage qui couvre également la COVID-19. La mention COVID-19 est obligatoire sur l’attestation. Une assurance ne couvrant les frais relatifs au COVID-19 ne sera pas prise en compte. Documents supplémentaires – en pièce jointe PDF (pas dans le corps de l’email)

-livret de famille (complet en un seul document) – le document doit être lisible et clair mentionnant tous les membres de la famille. Dans le cas des grands-parents il faut avoir les deux livrets de famille.

-l’autorisation du mariage du Rabbinat israélien (Rabanut)

-l’invitation au mariage

-une copie des passeports des mariés. Détails (de chaque voyageur) dans le corps du message

-Nom complet (nom et prénoms comme sur le passeport)

-Numéro de passeport

-but du voyage

-Détails des vols (aller et retour ainsi que les escales potentielles)

-Heures de départ aéroport de France et arrivée en Israël

-Adresse du lieu l’isolement (ni hôtel, ni campus étudiant) – prévoir 14 jours plein de confinement

-Les personnes avec qui vous allez rester dans le lieu d’isolement Parents malades vivant en Israël *Attention ! seront prises en compte les demandes des enfants ou frères et sœurs du malade Dans un seul mail- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants :

Documents (de chaque voyageur) : – en pièce jointe

-Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli et signé.

-une copie du passeport du voyageur

-un billet d’avion aller/retour (si déjà réservé)

– une assurance médicale de voyage qui couvre également la COVID-19. La mention COVID-19 est obligatoire sur l’attestation. Une assurance ne couvrant les frais relatifs au COVID-19 ne sera pas prise en compte. Documents supplémentaires – en pièce jointe

-livret de famille (complet en un seul document) – le document doit être lisible et clair mentionnant tous les membres de la famille.

-une lettre (non manuscrite) de l’hôpital/ d’un médecin concernant l’état de santé du parent

-une copie du passeport israélien du malade. Détails (de chaque voyageur) dans le corps du message

-Nom complet (nom et prénoms comme sur le passeport)

-Numéro de passeport

– but du voyage

-Détails des vols (aller et retour ainsi que les escales potentielles)

-Heures de départ aéroport de France et arrivée en Israël

-Adresse du lieu l’isolement (ni hôtel, ni campus étudiant) – prévoir 14 jours plein de confinement

– Les personnes avec qui vous allez rester dans le lieu d’isolement Assister à un enterrement *Attention ! seulement les demandes de parents/frères/sœurs/ ainsi que leurs conjoints, du défunt, seront prises en compte ! Dans un seul mail- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants :

Documents (de chaque voyageur) : – en pièce jointe

-Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli et signé.

-une copie du passeport du voyageur

-un billet d’avion aller/retour (si déjà réservé)

– une assurance médicale de voyage qui couvre également la COVID-19. La mention COVID-19 est obligatoire sur l’attestation. Une assurance ne couvrant les frais relatifs au COVID-19 ne sera pas prise en compte. Documents supplémentaires – en pièce jointe

– livret de famille (complet en un seul document) – le document doit être lisible et clair mentionnant tous les membres de la famille.

-l’acte de décès

-une copie du passeport israélien du défunt. Détails (de chaque voyageur) dans le corps du message

-Nom complet (nom et prénoms comme sur le passeport)

-Numéro de passeport

-But du voyage

-Détails des vols (aller et retour ainsi que les escales potentielles)

-Heures de départ aéroport de France et arrivée en Israël

-Adresse du lieu l’isolement (ni hôtel, ni campus étudiant) – prévoir 14 jours plein de confinement

– Les personnes avec qui vous allez rester dans le lieu d’isolement

Conjoint et partenaire étranger d’un citoyen israélien Dans un seul email- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants :

Documents (de chaque voyageur) : – en pièce jointe

-Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli et signé.

– copie du passeport du voyageur (+ visa si existant)

– billet d’avion aller/retour (si déjà réservé)

– une assurance médicale de voyage qui couvre également la COVID-19. La mention COVID-19 est obligatoire sur l’attestation. Une assurance ne couvrant les frais relatifs au COVID-19 ne sera pas prise en compte. Documents supplémentaires – en pièce jointe (pas dans le corps de l’email)

-livret de famille (complet dans un seul document) – le document doit être lisible et clair.

-Acte de mariage- émanant du Rabbinat en Israël (Rabbanout) ou l’acte de mariage civil français apostillé.

– copie du passeport israélien du conjoint. Détails (de chaque voyageur) dans le corps du message

-Nom complet (nom et prénoms comme sur le passeport)

-Numéro de passeport

– but du voyage

-Détails des vols (aller et retour ainsi que les escales potentielles)

-Heures de départ aéroport de France et arrivée en Israël

-Adresse du lieu l’isolement (ni hôtel, ni campus étudiant) – prévoir 14 jours plein de confinement

– Les personnes avec qui vous allez rester dans le lieu d’isolement BAR et BAT MITZVAH



Attention ! seulement les demandes de parents/frères/sœurs/grands- parents ainsi que leurs conjoints, du Bar ou Bat mitzvah, seront prises en compte ! Dans un seul mail- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants : Documents (de chaque voyageur) : – en pièce jointe PDF

-Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli et signé.

-une copie du passeport du voyageur

-un billet d’avion aller/retour (si déjà réservé)

-une assurance médicale de voyage qui couvre également la COVID-19. La mention COVID-19 est obligatoire sur l’attestation. Une assurance ne couvrant les frais relatifs au COVID-19 ne sera pas prise en compte. Documents supplémentaires – en pièces jointes PDF (pas dans le corps de l’email)

-livret de famille (complet dans un seul document) mentionnant tous les membres de la famille. Dans le cas des grands-parents il faut fournir les deux livrets de famille.

-l’invitation à la Bar/Bat Mitzvah ou une facture de prestataire avec la date de l’évènement.

-les pièces d’identité des parents du Bar/Bat Mitzvah. Détails (de chaque voyageur) dans le corps du message

-Nom complet (nom et prénoms comme sur le passeport)

-Numéro de passeport

-Le but du voyage

-Détails des vols (aller et retour ainsi que les escales potentielles)

-Heures de départ aéroport de France et arrivée en Israël

-Adresse du lieu l’isolement (ni hôtel, ni campus étudiant) – prévoir 14 jours plein de confinement

-Les personnes avec qui vous allez rester dans l’adresse du lieu l’isolement

Naissances et Circoncisions (Brit Mila) Attention ! Demandes concernant les grands-parents exclusivement – à effectuer pas plus d’un mois avant la date de la naissance prévue, et pas plus d’un mois après la naissance Dans un seul mail- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants :

Documents (de chaque voyageur) : – en pièce jointe PDF -Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli et signé.

-une copie du passeport du voyageur

-un billet d’avion aller/retour (si déjà déjà réservé)

– une assurance médicale de voyage qui couvre également la COVID-19. La mention COVID-19 est obligatoire sur l’attestation. Une assurance ne couvrant les frais relatifs au COVID-19 ne sera pas prise en compte. Documents supplémentaires – en pièce jointe PDF (pas dans le corps du mail)

-livret de famille (complet dans un seul document) – le document doit être lisible et clair et avec les parents et les enfants.

– pièce d’identité des parents du futur enfant (le futur père/la future mère).

– si vous êtes les parents du père- joindre l’acte de mariage de votre fils.

– un document de l’hôpital/d’un médecin qui atteste la date estimée de la naissance.

– dans le cas où la fille a déjà accouchée- l’acte de naissance du bébé. Détails (de chaque voyageur) dans le corps du message

– Nom complet (nom et prénoms comme sur le passeport)

-Numéro de passeport

-Le but du voyage

-Détails des vols (aller et retour ainsi que les escales potentielles)

-Heures de départ aéroport de France et arrivée en Israël

-Adresse du lieu l’isolement (ni hôtel, ni campus étudiant) – prévoir 14 jours plein de confinement

-Les personnes avec qui vous allez rester dans l’adresse du lieu l’isolement

Soldats isolés Attention ! Demandes concernant les parents/frères/sœurs/conjoints du soldat-e seront prises en compte – les décisions sont soumises à discrétion des autorités en Israël Dans un seul mail- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants : Documents (de chaque voyageur) : – en pièce jointe PDF

-Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli et signé.

-une copie du passeport du voyageur

-un billet d’avion aller/retour (si déjà déjà réservé)

– une assurance médicale de voyage qui couvre également la COVID-19. La mention COVID-19 est obligatoire sur l’attestation. Une assurance ne couvrant les frais relatifs au COVID-19 ne sera pas prise en compte. Documents supplémentaires – en pièce jointe PDF (pas dans le corps de l’email)

-livret de famille (complet dans un seul document) – le document doit être lisible et clair et avec les parents et les enfants ou l’acte de naissance.

-Certificat de « soldat isolé ».

-Carte militaire « Teoudat Hoger » du soldat. Détails (de chaque voyageur) dans le corps du message

– Nom complet (nom et prénoms comme sur le passeport)

-Numéro de passeport

-Le but du voyage

-Détails des vols (aller et retour ainsi que les escales potentielles)

-Heures de départ aéroport de France et arrivée en Israël

-Adresse du lieu l’isolement (ni hôtel, ni campus étudiant) – prévoir 14 jours plein de confinement

-Les personnes avec qui vous allez rester dans l’adresse du lieu l’isolement Enfants mineurs de parents israéliens qui doivent voyager avec leurs parents Dans un seul mail- veuillez nous envoyer les détails et les documents suivants :

-Le passeport israélien du père/de la mère.

-Le passeport du parent français.

-Le passeport de l’enfant.

-L’acte de naissance apostillé de l’enfant

-Formulaire de demande d’autorisation spéciale (à télécharger sur le site internet) rempli, signé En plus, le parent français devra venir au consulat pour signer son autorisation parentale.

Un rendez-vous par email vous sera fixé après vérification des documents Lire la suite sur le site de l’Ambassade d’Israël en France