À la veille de Roch Hachana, j’aimerais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Comme il est écrit, « que l’année qui se termine emporte avec elle ses décrets et que l’année nouvelle s’écrive avec toutes les bénédictions ».

Les années passent et force est de constater que les vieux démons de la haine, de l’intolérance, du racisme et de l’antisémitisme sont encore bien vivants et reprennent même force et vigueur.

L’homme montre, malgré les leçons de l’histoire ancienne ou récente, qu’il reste faible.

Ceci nous rappelle que le combat n’est jamais terminé et que nous n’avons pas la possibilité ni le droit de baisser la garde.

Les tyrans continuent à opprimer les peuples et à se jouer des gesticulations trop souvent stériles des dirigeants d’un monde libre qui se perdent dans des déclarations sans poids ni force.

A trop parler, ils en deviennent inaudibles.

Qui aurait imaginé que le tyran de Damas serait encore présent et que les ayatollah de Téhéran continueraient à menacer le monde et à financer le terrorisme international ?

Qui aurait imaginé que, 71 ans après sa création, Israël serait encore contesté et menacé ?

Qui aurait imaginé que l’appel permanent à la destruction d’Israël par les tyrans iraniens n’émeuve personne et que tous feignent de ne pas l’entendre.

Il y a tant de questions qui restent sans réponse !

Aussi, nous, juifs du monde, véritable baromètre de l’état d’une société, demeurons vigilants et devons garder nos yeux et nos oreilles bien ouverts. Il en va de notre survie et de celle de l’humanité.

En cette veille de fêtes, forts de tous ces constats, nous allons comme toujours continuer à Vivre pleinement. Partout, la fièvre des fêtes s’installe. Chez tous les commerçants, l’effervescence est là.

Dimanche soir, dans tous les foyers nous prierons avec ferveur et serons heureux de nous réunir. Partout dans le monde, le son du shofar retentira.

Partout les juifs seront réunis à travers ces sons, ces mots, ces prières et ces gestes, transmis depuis des millénaires, de générations en générations, qui font de ce peuple un témoin de l’invincibilité de ceux qui gardent leurs valeurs et y puisent leur force et leur énergie.

Alors ! Peu importe les tyrans, les racistes, les haineux , ils seront vaincus comme toujours.

Bonnes fêtes à tous.

Ce soir, comme tout au long des fêtes, prions pour la paix dans le monde.

Ayons une pensée pour ceux qui souffrent, n’oublions pas les plus faibles.

Pensons et prions très fort pour les Gardiens d’Israël qui seront mobilisés à toutes les frontières du pays afin de montrer aux ennemis, que le peuple juif a retrouvé sa terre et qu’il fera tout pour la protéger.

Shana Tova à tous.

Gil Taïeb