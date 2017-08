A Marseille, Quartier de la Croix Rouge, un Vehicule fonce sur deux abris bus, 1 mort , 1 Blessé

Marseille : une femme de 41 ans tuée par une voiture bélier

Un individu a été interpellé dans le quartier du Vieux-Port après avoir foncé dans deux Abribus dans le quartier de la Croix-Rouge.

Un homme a été interpellé à Marseille après avoir foncé sur deux Abribus, lundi 21 août. Vers 8h10, un véhicule fonce sur un Abribus dans le quartier de la Croix-Rouge, situé dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne, faisant un blessé grave.

Plus d’une heure après, à 9h20, dans le 11e arrondissement cette fois, la même voiture fonce dans un second Abribus et percute une femme de 41 ans, selon nos informations. Elle a succombé à ses blessures.