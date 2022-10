Adidas rompt son partenariat avec le rappeur Kanye West après ses propos antisémites

Le fabricant allemand d’articles de sport Adidas a annoncé aujourd’hui la fin immédiate de son partenariat avec le rappeur américain Kanye West suite à une série de déclarations antisémites et offensantes du rappeur, producteur et créateur de mode américain

« Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Kanye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.« , a écrit Adidas dans un communiqué.

Récemment, Kanye West a fait plusieurs commentaires antisémites sur les réseaux sociaux, y compris son tweet maintenant supprimé disant : « Je dors un peu ce soir, mais quand je me réveille, je vais tuer le peuple juif ». Il a également affirmé que les « sionistes juifs » contrôlent les médias.

Suite à ses commentaires, le rappeur a vu ses comptes Twitter et Instagram restreints, les plateformes de médias sociaux indiquant avoir supprimé ses messages que les internautes ont condamnés comme antisémites.

D’autres entreprises ont déjà mis fin à leurs partenariats avec Kanye West, notamment son agence artistique, Creative Arts Agency (CAA), la maison de couture Balenciaga et le magazine Vogue, dirigée par l’icône mondiale de la mode Anna Wintour.

Ces décisions ont été prises après d’intenses pressions de la part d’activistes juifs et non juifs, appelant les entreprises à mettre fin à leurs partenariats avec Kanye West, suite à ses récents commentaires antisémites.

Eliran COHEN pour Israel Actualités