L’Iran arrête 10 personnes soupçonnées d’avoir kidnappé des forces de renseignement iraniennes pour le compte du Mossad

Selon les informations des médias iraniens, dix personnes soupçonnées de travailler avec le Mossad dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental ont été inculpées hier.

Les individus se concentraient sur l’identification des forces de renseignement iraniennes qui travaillaient contre Israël dans les provinces d’Azerbaïdjan occidental et de Téhéran, dans le nord de l’Iran et dans la province d’Hormozgan dans le sud de l’Iran, selon les informations de l’agence de presse Tasnim, affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Les 10 suspects étaient en contact direct avec plusieurs officiers du Mossad et avaient kidnappé, menacé et battu les forces iraniennes dans le but d’obtenir des informations.

Les membres de la cellule avaient en outre tenté d’enlever et d’assassiner un certain nombre de membres des forces de sécurité et de renseignement iraniennes, sans succès.

Ils ont également reçu des paiements d’Israël pour les missions qu’ils ont accomplies et ont incendié les voitures et les maisons de certaines personnes liées aux agences de sécurité iraniennes.

Quatre des suspects ont été accusés de « corruption sur terre », une accusation généralement portée en Iran contre les dissidents politiques, les personnes accusées d’avoir porté atteinte à la sécurité nationale iranienne et les membres de la communauté LGBTQ+.

Eliran COHEN pour Israel Actualités