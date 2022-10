Élections israéliennes : Yair Lapid se rend à Nazareth pour exhorter les arabes israéliens à voter

Le premier ministre israélien Yair Lapid s’est rendu aujourd’hui à Nazareth et a rencontré le maire Ali Salam et environ 20 autres maires arabes israéliens et chefs de conseil régional, dans le but d’encourager les arabes israéliens à voter le 1er novembre prochain lors des élections législatives israéliennes.

« La responsabilité de la société arabe vis-à-vis de son destin s’exprime en définitive par son appartenance à la démocratie. Si vos concitoyens ne sont pas allés voter, ils doivent comprendre que ce qui leur a été donné l’année dernière leur sera également retiré. Vous votez pour votre vie, vous votent pour le partenariat », a déclaré le premier ministre israélien.

Cette visite de Yair Lapid intervient alors que les sondages ont montré ces dernières semaines que le vote arabe devrait être inférieur à 50% des personnes éligibles lors de ces élections.

Eliran COHEN pour Israel Actualités