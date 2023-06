Affrontements entre Tsahal et des hommes armés à Jénine, deux palestiniens tués et six soldats israéliens blessés

Alors que les forces de Tsahal ont opéré ce matin à Jénine pour arrêter deux personnes recherchées, des affrontements ont éclaté entre des hommes armés palestiniens et les soldats israéliens.

Selon les informations des médias israéliens qui citent le ministère palestinien de la Santé, 28 palestiniens ont été blessés et deux personnes ont été tués, dont un adolescent de 15 ans, durant l’échange de tirs. Six palestiniens sont grièvement blessés.

Au fur et à mesure que les affrontements progressaient, des charges ont été lancées sur les forces israéliennes qui ont riposté par des coups de feu.

Au cours de l’échange de tirs, un véhicule blindé de Tsahal a été touché par une bombe placée au point de sortie des forces israéliennes. Six soldats israéliens ont été légèrement blessés lors de l’explosion.

Au cours de la mission, Tsahal a utilisé un hélicoptère de combat pour aider au sauvetage des militaires après l’attaque du véhicule blindé. C’était la première fois en 20 ans que l’armée israélienne recourait à l’utilisation d’un missile d’hélicoptère d’attaque en Cisjordanie.

S’adressant au média israélien Walla, un responsable militaire israélien a déclaré que la nature de l’embuscade du véhicule blindé était inhabituelle, notant les similitudes entre les engins explosifs utilisés à Jénine et ceux utilisés par le Hezbollah au Liban.

Eliran COHEN pour Israel Actualités