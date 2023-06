Lloyd Austin et Yoav Gallant discutent de l’Iran et de la guerre en Ukraine lors d’une réunion à Bruxelles

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant se sont rencontrés hier à Bruxelles « pour discuter des possibilités d’étendre la coopération militaire pour contrer les menaces régionales », selon un communiqué du département américain de la Défense.

Le département américain de la Défense rapporte que les deux dirigeants « ont discuté des développements importants du partenariat de défense bilatéral américano-israélien, de l’aide américaine à la sécurité d’Israël et des efforts visant à accroître le partenariat et l’interopérabilité ».

Yoav Gallant et Lloyd Austin ont convenu de continuer à collaborer pour faire face à « le large éventail de menaces posées par l’Iran, y compris son programme nucléaire, ses activités régionales déstabilisatrices et la prolifération de systèmes aériens sans équipage et d’autres formes d’assistance létale à travers le Moyen-Orient et la Russie », indique le communiqué.

Lloyd Austin a également » salué l’intégration continue d’Israël dans la zone de responsabilité du Commandement central américain », et il a « exprimé l’intention du département de renforcer l’architecture de sécurité régionale et de renforcer la coopération multilatérale avec les partenaires régionaux ».

Lloyd Austin et Yoav Gallant ont aussi discuté de l’agression de la Russie en Ukraine, le secrétaire d’État à la Défense notant les conséquences « profondément négatives » pour l’Ukraine et d’autres pays du Moyen-Orient qui « sont attaqués avec des systèmes aériens sans équipage de fabrication iranienne ».

Le responsable américain a notamment « exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire en Cisjordanie, encourageant la désescalade et soulignant le soutien américain à une solution à deux États ».

Le communiqué note que le secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant ont convenu de rester en contact étroit.

Eliran COHEN pour Israel Actualités