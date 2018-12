Alerte Info : Hier soir à Sarcelles une jeune femme de 20 ans a été , agréssée et tabassée parce que juive « ta peur la juive ta peur »

Message d’une maman de Sarcelles :

Bonsoir ce soir ma fille de 20 ans c’est fait agresser en bas de chez moi au 16 av du 8 mai il l’ont tabassée tout pris mais leur but c’était de taper et lui on dit a plusieurs reprise ta peur la juive ta peur . Entre temps une dame qui venait par là à attirée l’attention de ces barbares et ma fille a pu se sauver pour chercher de l’aide . Mais avant que la dame surgit il lui avait déjà tout voler et continuer encore à la taper . Donc le motif n’est pas le vol .