Alerte Info: Une nouvelle plainte pour apologie du terrorisme déposée contre Rima Hassan

Une nouvelle plainte pour « apologie du terrorisme » a été déposée à l’encontre de l’eurodéputée LFI ce lundi 30 décembre 2024.​​​

Alors qu’elle publiait mi-octobre et de nouveau mi-décembre sur son compte X (ex-Twitter) des appels à légitimer, et même à « rejoindre la résistance armée palestinienne », la députée européenne Rima Hassan est de nouveau visée par une plainte, cette fois-ci émanant de l’Observatoire juif de France, représenté par Me Déborah Journo et Me Rachel Lefèvre.

La plainte, que Le Point a pu consulter en exclusivité, s’accompagne de plusieurs captures d’écran des tweets de la députée franco-syrienne et fait état de la radicalité d’un discours de soutien au Hamas de plus en plus assumé.

« Rima Hassan pourrait se rendre coupable d’apologie du terrorisme »

Comme le rappelle la plainte dans le détail, il n’existe aujourd’hui « aucune force armée régulière palestinienne combattant dans le cadre de la guerre qui sévit actuellement dans la bande de Gaza », seulement le Hamas et ce depuis 2005. « En outre, le terme de « résistance armée palestinienne » est le terme employé par le Hamas lui-même pour se définir dans sa charte fondatrice, de 1988 », précise la plainte remise ce lundi au procureur de la République.

Si les franco israéliens sont autorisés à servir dans l’armée israélienne tout en jouissant des acquis de la double nationalité. Tout franco palestinien doit pouvoir rejoindre la résistance armée palestinienne dont la légitimité est reconnue par les résolutions des Nations unies…

Par conséquent, en appelant dans un long tweet posté le 18 décembre dernier « tout Franco-Palestinien » à « pouvoir rejoindre la résistance armée palestinienne », Rima Hassan pourrait se rendre coupable d’apologie du terrorisme et aurait donc incité à commettre « un crime ou un délit ». « Il y a une vraie surenchère de la part de Mme Hassan », nous confirme Me Rachel Lefèvre, coautrice de la plainte.

« Elle donne le sentiment de se croire intouchable et que ce qu’elle dit serait parfaitement justifié. À partir du moment où personne ne l’arrête, elle ne peut que continuer, raison pour laquelle la plainte a son utilité car il faut que cela entre dans un débat public ! Car ce n’est pas qu’une question de sémantique : elle assume la légitimité du Hamas et appelle même à rejoindre la résistance armée », détaille l’avocate.

« Un appel déguisé à rejoindre le Hamas »

Après plusieurs plaintes pour apologie du terrorisme notamment, la plainte déposée ce lundi 30 décembre revient à nouveau sur la participation de la députée européenne à une manifestation pro-Hamas en Jordanie, une information révélée en août par Le Point.