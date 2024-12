Un réseau d’espionnage israélien découvre les plans du commandant du Hezbollah pour épouser ses 4 maîtresses

Le réseau d’espionnage israélien a infiltré le Hezbollah et a découvert des détails intimes sur les principaux commandants du groupe terroriste

Les agences d’espionnage israéliennes ont découvert des informations sur les projets du commandant du Hezbollah Fuad Shukr d’épouser ses quatre maîtresses par téléphone, selon un rapport.

Le New York Times a rapporté cette semaine son enquête sur la profondeur avec laquelle des espions israéliens ont infiltré le Hezbollah, menant à l’assassinat de son principal dirigeant Hassan Nasrallah, ainsi que d’autres commandants du groupe terroriste soutenu par l’Iran.

En juillet, Israël a annoncé que ses forces avaient tué Shukur lors de ce qui était, à l’époque, une frappe rare et provocatrice à Beyrouth.

Cette attaque a été lancée en réponse à l’évaluation par Israël du commandant du Hezbollah comme étant derrière l’attaque à la roquette survenue quelques jours plus tôt dans la ville de Majdal Shams, sur le plateau du Golan occupé par Israël, qui a tué 12 personnes, dont des écoliers.

Les États-Unis accusent également depuis longtemps Shukur d’avoir organisé et planifié un attentat à la bombe contre une caserne du Corps des Marines au Liban en 1983, qui a tué 241 militaires américains.

Des combattants du Hezbollah et des personnes en deuil assistent à la cérémonie funéraire du commandant en chef assassiné Fuad Shukr dans la banlieue sud de Beyrouth, le 1er août 2024. (Fadel Itani/NurPhoto via Getty Images)

Avant l’attaque qui a tué Shukr, les agences de renseignement israéliennes avaient identifié quatre de ses maîtresses, selon le Times.

Shukr, apparemment inquiet au sujet de ses affaires, a demandé plus tôt cette année l’aide de Hashem Safieddine, l’un des plus hauts dignitaires religieux du Hezbollah, pour que les quatre femmes puissent se marier, ont déclaré au Times deux responsables israéliens et un responsable européen.

Safieddine aurait quant à lui organisé quatre cérémonies de mariage célébrées par téléphone.

Les détails intimes et parfois banals des affaires personnelles de Shukr montrent à quel point les agences de renseignement israéliennes ont réussi à suivre de près les mouvements des dirigeants du Hezbollah.

Un partisan applaudit en écoutant le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, via une liaison vidéo lors d’une cérémonie marquant la première semaine depuis l’assassinat du commandant en chef du Hezbollah, Fuad Shukr, le 6 août 2024 à Beyrouth, au Liban. (Chris McGrath/Getty Images)

Au-delà du suivi des rencontres avec les maîtresses, le rapport du Times a révélé comment les agences d’espionnage israéliennes ont recruté des sources humaines au sein du groupe terroriste pour installer des dispositifs d’écoute dans des bunkers et révéler les emplacements des cachettes.

Après une attaque par téléavertisseur orchestrée par le Mossad israélien depuis des années et des frappes répétées qui ont tué des dirigeants du Hezbollah, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors qu’il se rendait à New York pour s’exprimer devant l’Assemblée générale des Nations Unies, a finalement ordonné l’ assassinat de Nasrallah , selon le Times. Nasrallah, qui dirigeait le Hezbollah depuis trente ans, a été tué dans un raid aérien israélien qui a rasé six immeubles d’appartements à Beyrouth le 27 septembre.

Le Times a rapporté que Nasrallah avait ignoré les avertissements de ses commandants lui demandant de changer d’emplacement depuis son bunker souterrain de 12 mètres du Hezbollah avant l’attaque.

Des manifestants à Téhéran, en Iran, le 30 septembre 2024, portent des fleurs devant une banderole géante représentant Hassan Nasrallah après sa mort lors d’une frappe aérienne israélienne à Beyrouth quelques jours plus tôt. (Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

Ignorant que les services de renseignements israéliens méthodiques lui fournissaient une visibilité claire de chacun de ses mouvements, il croyait apparemment que l’État juif n’avait aucun intérêt à une guerre totale avec le Hezbollah .

Peu de temps après, des avions de chasse israéliens F-15 ont détruit le bunker en larguant des milliers de kilos d’explosifs, et Nasrallah, retrouvé enfermé dans une étreinte avec un général iranien basé au Liban, serait mort étouffé sous terre.

Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital