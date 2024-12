Israël en guerre : le Hamas refuserait de libérer certains otages dans le cadre des négociations pour accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du média israélien KAN, qui se base sur les dires d’une source palestinienne, le Hamas refuserait de libérer 12 des 34 otages convenues lors de la première phase d’un potentiel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, proposant à la place de remettre à Israël les corps de 12 personnes enlevées.

La source a ausi indiqué à KAN que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait refusé la restitution des corps des otages décédés lors de la première étape de l’accord.

KAN révèle également qu’alors que le Hamas a refusé de libérer les 34 otages encore vivants demandés, le groupe terroriste palestinien aurait augmenté le nombre de terroristes détenus dans les prisons israéliennes, qu’il exige la libération.

La semaine dernière, les médias israéliens ont informé que le Hamas refuserait de remettre une liste d’otages, vivants et morts, qui sont censées être libérées dans la première phase de l’accord. Ce refus catégorique du groupe terroriste palestinien aurait conduit à une stagnation des pourparlers concernant ce cessez-le-feu. Ces informations ont ensuite été démenties par le groupe islamique palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités