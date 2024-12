Israël en guerre : le Shin Beth a interrogé une centaine de gazaouis au sujet des otages israéliens durant l’année 2024

Le Shin Beth a annoncé aujourd’hui, dans son rapport annuel 2024, qu’il a interrogé, au cours de l’année, de manière approfondie plus de 650 Gazaouis et a procédé à une évaluation préliminaire d’environ 2 500 d’entre eux.

Sur les plus de 2 500 Gazaouis amenés au Shin Bet pour évaluation, près de 1 350 ont été arrêtés lors d’opérations auxquelles le Shin Bet a directement participé.

L’agence de sécurité israélienne a indiqué qu’environ 100 des personnes arrêtées ont été interrogées pour obtenir des informations potentielles sur les otages israéliens détenus par le Hamas. Par ailleurs, 40 autres personnes arrêtées étaient de hauts responsables du terrorisme à Gaza.

En ce qui concerne la Judée-Samarie et Jérusalem, le rapport du Shin Bet indique que l’agence israélienne a permis d’empêcher près de 1 040 attaques importantes : 689 fusillades, 326 attaques à l’explosif improvisé, 13 attaques au couteau, neuf attaques à la voiture bélier, deux attentats suicides et un enlèvement.

Le Shin Bet ajoute également avoir mené des dizaines d’opérations spéciales contre les terroristes de Judée-Samarie et de Jérusalem, dont 10 sur le terrain, y compris la pénétration bien connue de l’hôpital de Jénine pour traquer les terroristes qui s’y cachaient, ainsi que des opérations spéciales à Naplouse et à Tulkarem.

En outre, l’agence de sécurité israélienne affirme que le nombre d’arrestations liées à l’espionnage de l’Iran et à d’autres efforts contre les citoyens israéliens a augmenté de 400 % par rapport à 2023. 27 Israéliens différents ont été inculpés pour divers liens avec l’Iran dans 13 épisodes différents dans lesquels la République islamique iranienne a tenté d’utiliser et de retourner les citoyens israéliens contre leur propre pays, au cours de cette année.

Depuis le début de la publication de ses rapports annuels, le Shin Beth a pour la première fois cette année quantifié le nombre total de détenus gazaouis qu’il considère comme suffisamment dignes d’intérêt pour procéder à un interrogatoire complet.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités