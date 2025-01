La montée mondiale de l’antisémitisme laisse la communauté juive isolée, selon un rabbin par René Taieb

« Tous ceux avec qui nous nous sommes battus pour leurs besoins et leurs droits ne nous reconnaissent plus », a déclaré un responsable.

Par René Taieb pour Israël Actualités Digital

Publié 2 janvier 2025 08h39

L’ escalade de l’antisémitisme à la suite du massacre terroriste perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 a ouvert la voie à des attaques contre les communautés juives du monde entier. Au cours de l’année écoulée, les écoles, les centres communautaires et les lieux de culte ont été confrontés à des menaces, des intimidations et des violences physiques.

Le rabbin Moshe Hauer, vice-président exécutif de l’Union orthodoxe, a déclaré à Israel Actualités Digital qu’en 2024, le « niveau de sécurité présumé » avec lequel la communauté juive américaine a vécu a changé. « C’est difficile, quand vous avez un endroit que vous appelez chez vous et que soudainement vous ne vous sentez plus aussi chez vous. » Alors que l’environnement d’« antisémitisme continu » aux États-Unis est devenu « une partie acceptée de la vie quotidienne », Hauer a déclaré que le problème « est toujours considéré comme un problème pour le peuple juif plutôt que comme une tache sur la société ».

La soudaineté de ce changement est frappante, a déclaré Hauer. « C’était comme si nous étions une source d’obscurité », a-t-il expliqué. « Tous ceux avec qui nous nous sommes battus pour leurs besoins et leurs droits ne nous reconnaissent plus, c’est donc déconcertant. »

La haine antisémite s’exprime lors d’une manifestation anti-israélienne à Londres. L’antisémitisme au Royaume-Uni a atteint des niveaux record depuis les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. (Campagne contre l’antisémitisme sur X)

L’Anti-Diffamation League a recensé plus de 10 000 incidents antisémites aux Etats Unis entre le 7 octobre 2023 et le 6 octobre 2024, contre 3 325 l’année précédente et représentant le total annuel le plus élevé jamais recensé par le groupe. On compte plus de 8 000 incidents de harcèlement, 150 agressions physiques et 1 840 actes de vandalisme. Au total, plus de la moitié de ces incidents ont eu lieu lors de rassemblements anti-israéliens (plus de 3 000) ou dans des institutions juives (plus de 2 000).

Certains responsables politiques et les Nations Unies ont attisé la haine anti-israélienne aux Etats Unis. En janvier, le conseil municipal de Chicago a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza sans pour autant demander le désarmement du Hamas, ce qui a suscité une large condamnation de la part des dirigeants de la communauté juive.

Malgré les condamnations de plusieurs responsables américains et du département d’Etat américain pour sa propagation de l’antisémitisme, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a visité plusieurs campus américains en octobre pour présenter son dernier rapport devant l’Assemblée générale de l’ONU. Lors d’une escale au Barnard College, Albanese a « décrit la guerre d’Israël à Gaza comme un « génocide », justifié l’attaque du 7 octobre et remis en question le droit d’Israël à exister », a rapporté le Times of Israel .

La victime, décrite par le Jewish United Fund comme un « membre de la communauté juive », a été blessée par balle à l’épaule à Chicago lors d’un crime de haine antisémite. (Fox 32 Chicago)

La haine qui couvait sur les campus universitaires a pris une nouvelle forme lorsque des campements anti-israéliens ont surgi dans les établissements d’enseignement du pays au printemps. Lors de certaines manifestations, des étudiants juifs ont été exclus de leurs propres espaces universitaires.

Des drapeaux terroristes ont été déployés dans les rues et sur les campus américains lors de manifestations anti-israéliennes. Les administrateurs d’écoles et les chefs d’entreprise qui ont provoqué la colère des manifestants anti-israéliens ont fait apposer sur leurs maisons et leurs institutions le triangle rouge inversé que le Hamas utilise pour désigner les cibles militaires. En juillet, des manifestants ont remplacé le drapeau américain par le drapeau palestinien à Washington, DC, et ont écrit « Le Hamas arrive » sur une statue de Christophe Colomb.

En septembre, une attaque inspirée par l’EI contre la communauté juive a été déjouée par les autorités canadiennes et américaines. Le 26 octobre, un ressortissant mauritanien entré illégalement aux Etats Unis en mars 2023 a tiré sur un fidèle juif à Chicago avant d’engager une fusillade avec la police et les ambulanciers paramédicaux. Les dirigeants de Chicago ont attendu cinq jours avant de confirmer l’identité religieuse de la cible du suspect et de constater que le tireur avait intentionnellement visé la communauté juive.

Des étudiants juifs du lycée El Camino Real Charter ont manifesté pour protester contre les incidents antisémites survenus à l’école de Woodland Hills, en Californie, le mardi 27 février 2024 à Los Angeles. (Photo de Sarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images)

Brooke Goldstein, avocate spécialisée dans les droits de l’homme et fondatrice du Lawfare Project, a évoqué les causes de ce climat d’intolérance en déclarant à Israel Actualités Digital que « le président Biden et les dirigeants, en grande partie démocrates, des grandes villes du pays n’ont pas agi pour réduire la haine des Juifs parce qu’il leur est politiquement gênant de faire respecter les droits civiques des Juifs américains et d’assurer la sécurité publique ».

Elle a déclaré que « pendant des années, la gauche progressiste a ignoré la haine des Juifs venant de ses propres rangs, choisissant d’ignorer la réalité selon laquelle le peuple juif est un peuple minoritaire qui a encore grandement besoin que ses protections juridiques soient maintenues face aux attaques d’inspiration marxiste et islamiste contre son identité, son droit autochtone à sa patrie ancestrale et sa capacité à bénéficier d’une protection égale devant la loi. Leurs politiciens minimisent l’identité juive pour éviter d’être accusés d’hypocrisie étant donné leur soutien à la justice sociale pour tous – autres que les Juifs – et même pour éviter de poursuivre les attaques contre les Juifs comme des crimes haineux, en particulier lorsque les agresseurs sont membres d’autres communautés minoritaires. »

Un panneau anti-israélien avec la phrase « de la rivière à la mer, la Palestine sera libre » lors d’une manifestation près de l’université Tulane à la Nouvelle-Orléans. Cette phrase a été critiquée car elle appelle à la destruction d’Israël. (Crédit : Ryan Zamos)

La haine dans le monde

Le rabbin Abraham Cooper, doyen associé et directeur de l’action sociale mondiale du Centre Simon Wiesenthal, a déclaré à Israel Actualités Digital qu’il avait le sentiment que le monde se trouvait « à un point de bascule » en ce qui concerne l’intolérance antisémite. Alors que les influenceurs populaires des réseaux sociaux « normalisent » la haine envers Israël, que les dirigeants nationaux du monde entier intensifient leur rhétorique anti-israélienne et que les extrémistes « n’ont pas le sentiment d’être tenus responsables » lorsqu’ils ciblent la communauté juive, le rabbin Cooper a expliqué que c’était « une tempête parfaite ».

En Europe , les incidents de haine antisémite ont augmenté jusqu’à 800 % en Suède entre 2022 et 2023. Les Juifs de toute l’Europe ont déclaré qu’ils ne portaient plus d’articles pouvant identifier leur religion et qu’ils avaient parfois changé de nom pour éviter d’être pris pour cible. En France, on a constaté une augmentation de 430 % du nombre de Juifs demandant à immigrer en Israël entre 2022 et 2023.

Bien que l’Irlande compte une petite population juive, elle a connu une recrudescence de la haine antisémite et de l’autocensure juive. En décembre, Israël a annoncé qu’il fermerait son ambassade dans le pays, invoquant la « délégitimation et la diabolisation de l’État juif » par les dirigeants irlandais.

Le Royaume-Uni a également connu une forte augmentation de la haine antisémite, le Community Security Trust ayant signalé un nombre record de 1 978 incidents antisémites au cours du premier semestre 2024. Cela comprend une augmentation de 246 % des « dommages et profanations de biens juifs » entre les six premiers mois de 2023 et les six premiers mois de 2024. Le ministre israélien des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme a déclaré en mars qu’en raison de son atmosphère pro-Hamas, Londres était devenue la « ville la plus antisémite » du monde.

Fin novembre, un bus transportant des écoliers juifs a été attaqué à coups de pierres après que des manifestants ont harcelé les passagers. Quelques jours plus tôt, un homme avait jeté des bouteilles sur un groupe d’adolescents juifs, blessant et hospitalisant l’une de ses cibles.

Les manchettes sur la haine envers la communauté juive à l’étranger sont affreuses. En juin, une jeune fille juive de 12 ans a été violée en France par deux adolescents en raison de sa religion. En novembre, le corps du rabbin Chabad Zvi Kogan a été retrouvé mort aux Émirats arabes unis après sa disparition de son domicile d’Abou Dhabi.

À l’Université York au Canada, des graffitis antisémites ont été griffonnés dans une salle de classe le 26 octobre 2023.

(Avec l’aimable autorisation de Jewish Learning Initiative on Campus)

Plus de neuf synagogues dans le monde ont été la cible d’incendies criminels depuis le 7 octobre, selon un message publié sur les réseaux sociaux par Hen Mazzig, chercheur principal à l’Institut de Tel Aviv. La dernière attaque en date a eu lieu le 18 décembre à Montréal dans une synagogue qui avait également été ciblée en novembre 2023, a rapporté le New York Post. À peine deux jours plus tard, des coups de feu ont été tirés dans la nuit dans une école primaire juive de Toronto. Il s’agissait de la troisième fusillade dans cette école depuis mai, selon le Times of Israel.

Un autre incendie criminel a eu lieu récemment dans une synagogue de Melbourne, en Australie, le 6 décembre. Le Centre Simon Wiesenthal a réagi à l’incident en émettant un avertissement aux voyageurs pour l’Australie, expliquant que les dirigeants du pays n’avaient pas réussi à s’opposer à « la diabolisation, au harcèlement et à la violence persistants contre les Juifs et les institutions juives ».

Un membre de la communauté juive récupère un objet de la synagogue Adass Israël le 6 décembre 2024 à Melbourne, en Australie. Un incendie criminel contre la synagogue Adass Israël de Melbourne a forcé les fidèles à fuir alors que les flammes engloutissaient le bâtiment tôt vendredi matin. (Asanka Ratnayake/Getty Images)

Un mois plus tôt, le Centre Simon Wiesenthal avait émis un avis similaire pour les Pays-Bas après qu’un match de football eut donné lieu à une « chasse aux Juifs », au cours de laquelle des supporters juifs avaient été traqués et agressés dans la ville. L’incident avait déclenché une autre tentative de « chasse aux Juifs » à Anvers et des attaques contre une équipe de jeunes de football de Berlin.

Lorsque le groupe de Cooper a émis un avertissement aux voyageurs concernant les Pays-Bas, il a déclaré à Israel Actualités Digital que « théoriquement, on pourrait émettre un avertissement aux voyageurs concernant presque tous les endroits d’Europe occidentale ».

Des manifestants anti-israéliens brandissent une banderole et scandent des slogans lors d’une manifestation à Londres le 9 décembre 2023. (Photo par Andy Soloman/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

Aux États-Unis, alors que l’intolérance antijuive s’infiltre dans les universités d’élite, sur les lieux de travail, dans la communauté médicale et dans l’industrie du divertissement, le rabbin Cooper a résumé les choses en ces termes : « Les défis à venir seront de taille. » Il a également noté qu’il nourrissait de l’espoir en raison de la résilience de la communauté juive et de la sécurité offerte par la démocratie américaine.

Cooper a déclaré que de nombreuses personnes nommées par l’administration Trump, notamment la nouvelle ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, la représentante Elise Stefanik, sont des « défenseurs de notre communauté ». Lorsqu’ils commenceront à mettre en œuvre de nouvelles politiques, il estime que « beaucoup de bonnes choses peuvent se produire très, très rapidement ».

