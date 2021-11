Anne Hidalgo prise en flagrant délit : cette séquence qui met à mal son discours écolo

Une sortie très remarquée. Anne Hidalgo est la maire de Paris mais également une candidate pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu en 2022. Comme ses concurrents, elle enchaîne les apparitions publiques et les prises de paroles afin de rencontrer les français. En parallèle, la maire de Paris ne cesse de prendre des décisions afin de limiter au maximum la présence de voitures dans la capitale. Une initiative qui ne fait pas l’unanimité, d’autant plus qu’il semblerait que la principale concernée ne la respecte pas toujours. Dans l’émission William à midi ce vendredi 26 novembre, une séquence a été diffusée et celle-ci est en contraction avec le discours écologique d’Anne Hidalgo. En effet, sur les images, on peut voir la maire de Paris emprunter un véhicule pour… faire 100 mètres. « Anne Hidalgo soutient l’industrie automobile à tel point que pour faire les 100 mètres qui séparent les deux lieux, elle prend une voiture« , peut-on entendre. Une séquence qui risque de faire beaucoup parler.

