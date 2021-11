Israël a annoncé samedi l’interdiction d’entrer sur son territoire pour tout visiteur étranger

Les autorités espèrent que, dans cet intervalle de 14 jours, davantage d’information sera accessible sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 relativement à ce variant.

Situation préoccupante en Europe

Le variant Omicron a par ailleurs gagné le Vieux Continent. Les autorités du Royaume-Uni ont confirmé des cas chez des voyageurs. L’Allemagne rapporte aussi deux cas du variant en Bavière et l’Italie enregistre de son côté un cas d’Omicron sur son territoire.

Au Royaume-Uni, deux cas du variant ont été rapportés samedi par le ministre de la Santé, Sajid Javid. Les deux personnes et leur entourage immédiat sont en isolement et subissent de nouveaux tests de dépistage.

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé samedi qu’il durcirait les mesures d’entrée dans son pays afin de ralentir la propagation du variant Omicron.

En raison du nouveau variant, nous devons aller plus loin et mettre en place un nouveau régime de tests , a déclaré le dirigeant lors d’une conférence de presse. Nous demanderons à toute personne entrant au Royaume-Uni de passer un test PCR deux jours après son arrivée et de s’isoler jusqu’à ce qu’elle ait le résultat .

Source sur BFMTV