Losc-PSG : Le Marocain Achraf Hakimi conspué par le public de Tel-Aviv après son tweet de soutien au peuple palestinien

Pour sa première officielle sous le maillot du PSG à l’occasion du trophée des champions contre Lille, Achraf Hakimi a vécu une soirée douce-amère dimanche soir. Si l’ancien joueur de l’Inter a été sans conteste le meilleur Parisien sur la pelouse malgré la défaite des siens, celui-ci a aussi été la cible de sifflets durant toute la soirée de la part d’une bonne partie du public israélien présent dans les tribunes du Bloomfield Stadium de Tel-Aviv.

En cause, très probablement, un tweet publié en mai dernier dans lequel l’international marocain avait écrit « #FreePalestine » à un moment de regain de tensions dans le conflit israélo-palestinien, faisant près de 300 morts majoritairement des terroristes du Hamas et du Djihad Islamique, dont 250 dans la seule bande de Gaza entre le mi-avril et la fin du mois de mai dernier.