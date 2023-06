Anthony Blinken estime que les violences en Judée-Samarie rendent difficile la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a déclaré hier au think thank Council of Foreign Relations, qu’il ne pourrait pas être possible pour Israël d’établir des relations avec l’Arabie saoudite à la lumière des violences qui se sont produites récemment en Judée-Samarie.

Anthony Blinken a déclaré que « l’Arabie saoudite et Israël sont tous deux intéressés par la perspective d’une normalisation » et attendent des États-Unis « qu’ils jouent un rôle dans cet effort particulier et nous y participons pleinement ».

« Nous avons dit à nos amis et alliés en Israël que s’il y avait un incendie qui brûlait dans leur arrière-cour, il serait beaucoup plus difficile, voire impossible, d’approfondir les accords existants et de les étendre à inclure, potentiellement, l’Arabie saoudite« , a averti Anthony Blinken.

Le secrétaire d’État a déclaré qu’il n’est « pas dans l’intérêt d’Israël » que la violence se poursuive, car cela signifie que l’État hébreu ne pourra pas allouer autant de ressources à d’autres défis sécuritaires, comme à Gaza, au Liban ou face à l’Iran.

Ces dernières années, les saoudiens ont clairement indiqué que la normalisation avec Israël serait possible à condition que les dirigeants israéliens fassent des efforts face aux concessions des palestiniens.

Benjamin Netanyahu avait par ailleurs dans le passé accepté de mettre fin à ses projets de développer des villes israéliennes en Judée-Samarie en échange d’ouverture des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis.

Eliran COHEN pour Israel Actualités