Selon une étude, les actes antisémites violents sont en hausse en Allemagne

Selon le rapport sur les « incidents antisémites en Allemagne 2022 » de l’Association fédérale des centres de recherche et d’information sur l’antisémitisme (RIAS), neuf incidents antisémites ont été classés comme « extrêmement violents » en 2022 contre six l’année précédente. Il s’agit du total le plus élevé jamais enregistré depuis 2017, lorsque le rapport annuel a commencé.

Le nombre total d’incidents antisémites enregistrés par le RIAS était de près de 11 % inférieur à celui de 2021, qui avait un total de 2 773, mais de 26 % supérieur à celui de 2020, où le total était de 1 957.

De nombreux incidents en 2022 étaient liés à des théories du complot, notamment dans le cadre de manifestations contre les mesures de prévention du coronavirus.

Le RIAS a signalé 65 incidents violents en 2022, dont 186 cas de dommages ciblés aux biens, 72 menaces ou encore 1 912 cas de comportement abusif.

Les incidents extrêmement violents comprenaient des coups de feu tirés en novembre 2022 à l’entrée de la maison historique du rabbin à l’ancienne synagogue d’Essen. Ces actes antisémites comprennent aussi des attaques physiques ainsi que des tentatives d’attaques. Au total, 65 agressions antisémites ont été dénombrées en 2022, contre 70 l’année précédente.

Le directeur du RIAS, Benjamin Steinitz, a déclaré que les communautés juives doivent encore améliorer leur sécurité étant donné « la forte menace posée par les terroristes islamistes et extrême droite ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités