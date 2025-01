Antisémitisme : la police australienne déjoue un attentat terroriste contre une synagogue à Sidney

La police australienne a annoncé aujourd’hui avoir déjoué un projet d’attentat antisémite après avoir découvert une caravane contenant des explosifs et l’adresse d’une synagogue, dans une banlieue de Sydney, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

La caravane a été découverte le 19 janvier à Dural, une banlieue située à environ 36 km au nord-ouest du centre de Sydney, a déclaré le commissaire adjoint de la police australienne, David Hudson, lors d’une conférence de presse.

David Hudson a indiqué que les explosifs retrouvés dans la caravane étaient du Powergel, décrit comme un explosif à émulsion sensible aux détonateurs, robuste et très résistant.

Il a également ajouté que « la menace a été entièrement contenue et il n’y a plus de menace pour la communauté juive« . Des arrestations ont été effectuées, Une équipe de lutte contre le terrorisme a été mobilisée et 100 agents sont désormais déployés concernant l’enquête sur cette tentative d’attentat antisémite.

Cette découverte inquiétante intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en Australie, liés aux événements du 7 octobre 2023. Le Centre de recherche sur l’antisémitisme (ARC) du Combat Antisemitism Movement (CAM) a recueilli ce mois-ci des données indiquant que les incidents antisémites en Australie devenaient de plus en plus violents, incluant des attaques contre des synagogues, des bâtiments et des voitures.

Eliran COHEN pour Israel Actualités