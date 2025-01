Judée-Samarie : Israel Katz affirme que Tsahal restera à Jénine après l’opération « Mur de fer »

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé aujourd’hui que l’armée israélienne resterait à Jénine même après la fin de l’opération « Mur de fer » qui a débuté il y a huit jours. Il n’a également pas donné de date de retrait des forces de Tsahal à Jénine.

Israël Katz a aussi ajouté que l’Autorité palestinienne échoue complètement à lutter contre le terrorisme dans les villes palestiniennes de Judée-Samarie.

Cette décision du ministre israélien de la Défense pourrait déclencher des conséquences diplomatiques avec l’Autorité palestinienne, les alliés occidentaux et les alliés sunnites modérés du Moyen-Orient. En effet, depuis la deuxième Intifada de 2000-2005, l’armée israélienne n’a pas déployé de troupes pendant une période prolongée dans les grandes villes palestiniennes comme Jénine.

L’opération « Mur de fer » lancé la semaine dernière par Tsahal et le Shin Beth à Jénine, vise à « maintenir la liberté d’action de Tsahal en Judée-Samarie, détruire et neutraliser les infrastructures terroristes et les ‘bombes à retardement’ « .

Cette nouvelle opération militaire de Tsahal en Judée-Samarie, intervient après que l’Autorité palestinienne ait lancé, en décembre 2024, à Jénine l’opération « Défense de la patrie », suite à la saisie, le 5 décembre par le Hamas et le Jihad islamique palestinien d’un véhicule de l’AP, et dans un contexte de craintes que des terroristes de la ville palestinienne puissent tenter un coup d’État inspiré par la chute rapide du régime de Bachar al-Assad en Syrie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités